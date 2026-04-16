Expertos alertan: las áreas marinas de Canarias carecen de protección real

Canarias ha reforzado su papel estratégico en la conservación marina del Atlántico con la publicación del informe Estado de las Áreas Marinas Protegidas en Canarias 2026, un estudio que analiza por primera vez la eficacia real de estos espacios en el archipiélago.

El diagnóstico, elaborado en el marco del proyecto MPAs Canary Islands, concluye que, aunque la superficie protegida ha crecido en los últimos años, persisten importantes carencias en gestión, gobernanza y niveles de protección efectiva.

Según el informe, el 21,7 % de la demarcación marina de Canarias cuenta con alguna figura de protección legal, principalmente a través de la Red Natura 2000. Sin embargo, solo el 11 % de estas áreas dispone de gestión activa y menos del 1 % alcanza un nivel de protección estricta.

Los expertos subrayan que ampliar la superficie protegida no es suficiente si no se garantiza una gestión eficaz. “El verdadero valor de estas áreas depende del seguimiento, la evaluación continua y la capacidad de aplicar medidas que generen resultados reales de conservación”, señala la investigadora Eva Meyers, una de las responsables del estudio.

Estado de las áreas Marinas Protegidas en Canarias / LP/DLP

El informe también advierte de las crecientes presiones sobre el medio marino en Canarias, entre ellas la urbanización costera, la contaminación, la sobrepesca, la introducción de especies exóticas y el impacto del turismo intensivo. A pesar de ello, el archipiélago sigue siendo uno de los principales puntos de biodiversidad del Atlántico nororiental, con al menos 30 especies de cetáceos, cinco especies de tortugas marinas y el mayor refugio mundial del angelote, un tiburón en peligro crítico.

De cara al futuro, el estudio plantea la necesidad de mejorar la gestión de los espacios ya existentes y avanzar hacia nuevas figuras de protección, como el Parque Nacional Marino del Mar de Las Calmas, en El Hierro, o el proyecto de Guguy, en Gran Canaria.

Estas medidas son clave para que Canarias contribuya al objetivo europeo de proteger el 30 % del océano antes de 2030, con al menos un 10 % bajo protección estricta.

Los expertos insisten en que el reto no pasa solo por declarar nuevas áreas, sino por reforzar la gestión de las actuales, mejorar la financiación, actualizar los planes existentes y fomentar la cooperación internacional con regiones del Atlántico como Azores, Madeira o Cabo Verde.