EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela y cómo lo está viviendo la comunidad venezolana residente en Canarias.

Repsol recupera sus operaciones petroleras en Venezuela La petroquímica española Repsol está a punto de recuperar el control de sus operaciones petroleras en Venezuela tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno de ese país, informa este jueves el periódico británico Financial Times (FT). Se espera que el grupo español anuncie este jueves el acuerdo, dice el diario, que indica además que lo alcanzado incluirá planes para que Repsol pueda triplicar su producción en Venezuela en tres años. El acuerdo con el gobierno venezolano incluye un sistema de pago garantizado que evitará problemas anteriores como aquellos en los que Caracas no pagó, según una fuente con conocimiento del acuerdo.

Delcy Rodríguez planea presentarse a las próximas elecciones, según su abogado en EEUU La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, planea presentarse a las próximas elecciones presidenciales del país, para las que todavía no hay fecha, según se desprende de la documentación registrada por su abogado en Estados Unidos. Rodríguez inscribió el martes al abogado Jihad Smaili, con oficina en California, para que la represente ante la Justicia estadounidense, de acuerdo con el Registro de Agentes Extranjeros (FARA, en inglés), que la legislación de EEUU exige a los lobistas que trabajan en el país para personas o Gobiernos extranjeros.

El Gobierno aclara que se ofreció a recibir a María Corina Machado pero esta ha declinado encuentros oficiales La secretaria de Estado para Iberoamérica, Susana Sumelzo, ha aclarado que desde el Gobierno se ha trasladado a la líder opositora venezolana María Corina Machado la disposición a recibirla con motivo de la visita que efectuará esta semana a Madrid pero la Nobel de la Paz no ha respondido favorablemente. Así lo ha explicado durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado después de que Machado haya indicado en la 'Cadena COPE' que no tiene previsto reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque sí lo hará con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

EEUU designa a John Barrett como encargado de negocios en Venezuela en sustitución de Laura Dogu El Gobierno de Estados Unidos designó al diplomático John Barrett como encargado de negocios en Venezuela, en reemplazo de Laura Dogu, confirmó este miércoles la propia funcionaria. En un comunicado publicado en la cuenta en X de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, Dogu aseguró que su "asignación temporal en Caracas está llegando a su fin" y que Barrett, actual encargado de negocios en Guatemala, llegará "próximamente" al país para ocupar su puesto.

Rodríguez urge el cese de las sanciones para que las inversiones en Venezuela puedan desarrollarse plenamente La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha reivindicado este martes la importancia de superar el esquema de sanciones que pesan sobre su país en aras de lograr una mayor seguridad jurídica, por lo que ha abogado por el cese de las mismas para que "todas las inversiones" puedan desarrollarse en su totalidad. "Las sanciones deben cesar para que todas las inversiones puedan desarrollarse plenamente", ha defendido la mandataria interina en el marco de un encuentro estratégico en el Palacio de Miraflores con delegados del Gobierno de Estados Unidos y empresas energéticas independientes, ante quienes ha ratificado la voluntad de Caracas de erigir una relación de cooperación económica "sólida y duradera", de acuerdo con un comunicado presidencial.Convencida de que "una licencia no brinda la seguridad jurídica en la proyección del tiempo" porque "está sujeta a temporalidad", Rodríguez ha asegurado que tanto Estados Unidos como Venezuela tienen "la madurez suficiente" como para establecer "relaciones energéticas en el marco de las legislaciones de ambos países".

EEUU levanta las sanciones al sistema de banca pública de Venezuela El Gobierno de Estados Unidos levantó este martes las sanciones impuestas al sistema de banca pública venezolana, incluyendo al Banco Central de Venezuela. La medida, anunciada por el Departamento de Tesoro, también incluye al Banco de Venezuela, al Banco Digital de los Trabajadores, al Banco de Tesoro y cualquier entidad en la que alguna de estas instituciones tenga participación directa o indirecta de un 50 % o más.

Un opositor venezolano dice que es necesario que EEUU levante las sanciones contra el Banco Central El secretario general del partido Movimiento Por Venezuela (MPV), Simón Calzadilla, dijo este martes que es una "necesidad imperiosa" levantar las sanciones contra el Banco Central de Venezuela (BCV), impuestas desde 2019 por el Gobierno de Estados Unidos. A través de un comunicado de prensa, el exdiputado señaló que el retiro de estas medidas debe ser complementado con la recuperación de la autonomía del BCV, lo que debe garantizar que se detendrá el financiamiento del déficit fiscal al Ejecutivo con emisión de dinero digital "sin respaldo", el cual, sostuvo, es altamente inflacionario. "Con alta inflación no habrá estabilización, ni recuperación", añadió el opositor, pues el índice nacional de precios al consumidor cerró el 2025 en más de 400%.

Expresos políticos denuncian ante la ONU retrasos y negaciones de amnistía en Venezuela Un grupo de expresos políticos en Venezuela denunció este martes ante el personal en Caracas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) los retrasos y las negaciones a solicitudes de la amnistía, promulgada en febrero. La Red de Excarcelados por la Democracia (RED) también advirtió de la falta de respuestas por parte del Estado y remarcó que aún hay más de 400 presos políticos. El periodista y activista Carlos Julio Rojas, quien estuvo detenido desde 2024 y fue excarcelado en enero, indicó que sostuvo una reunión "muy productiva" con el personal de la ONU, durante la que él y otros compañeros describieron "una situación muy grave" relacionada, principalmente, con la Ley de Amnistía.

Machado habla con el presidente del Senado francés de la transición democrática en Venezuela La líder opositora venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, se reunió este martes en París con el presidente del Senado francés, Gérard Larcher, para hablar sobre la transición democrática en el país latinoamericano y la necesidad de establecer un calendario electoral en 2026. Machado y Larcher centraron su conversación en "la transición democrática en Venezuela y la necesidad de establecer un calendario electoral este año", indicaron en redes sociales los servicios de comunicación de la líder opositora. Al igual que en su reunión de ayer con el presidente francés, Emmanuel Macron, Machado estuvo acompañada hoy por el politólogo y profesor Pedro Urruchurtu, la asesora Isadora Zubillaga y el abogado Antonio Ledezma.