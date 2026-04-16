Ya es oficial: la Conferencia Episcopal confirma los eventos que se celebrarán durante la visita del Papa León XIV a Canarias en junio

Faltan menos de dos meses para la histórica visita del Papa León XIV a Canarias, y poco a poco se van conociendo los actos que presidirá el pontífice en el archipiélago. La estancia estará marcada por un fuerte componente religioso y por multitudinarios encuentros con fieles llegados de todas las islas, en una cita que se perfila como uno de los acontecimientos más relevantes del año en Canarias. El Santo Padre estará en España del 6 al 12 de junio y visitará Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife con varios actos confirmados por la Conferencia Episcopal (CEE).

Los próximos 11 y 12 de junio, el papa León XIV realizará el que será el primer viaje de un pontífice a Canarias. El máximo representante de la Iglesia Católica ha decidido desplazarse al archipiélago para conocer de primera mano la realidad migratoria de las islas y mantener encuentros con los peregrinos, especialmente con los jóvenes canarios.

Misa del Papa León XIV en Gran Canaria

El primer gran acto confirmado por la Diócesis de Canarias es la misa multitudinaria que se celebrará en el Estadio de Gran Canaria. Esta eucaristía, a la que se espera que asistan miles de fieles, tendrá lugar el jueves 11 de junio por la tarde, aunque la hora exacta aún está pendiente de confirmación.

El campo donde juega la UD Las Palmas será el escenario del acto central de la visita de León XIV a la capital grancanaria, si bien no se descarta que durante su estancia se organicen otros encuentros o eventos destacados.

Tenerife se prepara para otra eucaristía del Papa León XIV

Un día después, el Santo Padre presidirá otra misa multitudinaria en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. León XIV se encontrará con los fieles y peregrinos que se desplacen hasta la capital tinerfeña el viernes 12 de junio, en una eucaristía en la que también se prevé una asistencia masiva. Todo apunta a que este enclave de la isla se llenará de creyentes en uno de los actos más esperados de la visita papal.

Inscripciones y voluntarios para los eventos del Papa León XIV en Canarias

La Conferencia Episcopal Española (CEE) también ha confirmado que, para asistir a los actos que celebrará el Papa en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, será necesario realizar una inscripción previa. Las personas interesadas deberán registrarse a través de la web habilitada, eligiendo una de las tres modalidades disponibles: individual, familiar o grupos de más de 20 personas.

Con este sistema se busca garantizar la seguridad de los asistentes, controlar los límites de aforo y organizar con mayor eficacia el acceso a unos recintos con capacidad limitada.

Además, las diócesis de Canarias y la Nivariense han lanzado un llamamiento a los católicos del archipiélago para que participen activamente en la visita del Pontífice.

También pide la colaboración de voluntarios que ayuden en tareas de acogida de peregrinos, orientación y apoyo logístico, entre otras funciones previstas durante la estancia de León XIV en Canarias.