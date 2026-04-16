La regularización exprés dejará en Canarias cien millones para sufragar los servicios públicos

Los 30.000 migrantes que se estima que podrán regularizar su situación administrativa en Canarias gracias al proceso exprés que ha aprobado el Gobierno de Pedro Sánchez ya forman parte de la sociedad del Archipiélago. Viven, crían a sus hijos, consumen y pagan impuestos en las Islas. En definitiva, están arraigados en el territorio. Pero su regularización no solo será beneficiosa para ellos mismos, que adquirirán derechos que antes se les eran negados, sino también para Canarias. Se prevé que permitirles aportar más a las arcas públicas, –a través de cotizaciones y el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), ya que sí contribuyen vía tributos indirectos como el IGIC–, dejará, como mínimo, cien millones de euros más de recaudación para poder sufragar los servicios públicos.

Dos estudios económicos –elaborados por expertos de la Universidad Pompeu Fabra y Carlos III– concretan que cada migrante que se regularice en España podrá aportar entre 3.300 y 4.000 euros a la recaudación pública a través del IRPF y las cotizaciones sociales. Cogiendo las cifras más conservadoras y extrapolándolas a las estimaciones que indican que, al menos, 30.000 personas pueden conseguir papeles en las Islas gracias a este proceso, se obtiene que las arcas públicas conseguirán, al menos, cien millones de euros extra cada año. Una cantidad que no es baladí, ya que con ella se podrían construir diez centros de salud como el que se ha licitado recientemente para la localidad de Corralejo o diez institutos como el que se proyecta en Las Chafiras. Y esto sería, cabe insistir, cada año. Es decir, anualmente se generaría un montante suficiente para construir cinco ambulatorios y otros cinco centros educativos en las Islas.

Pero además de su contribución a la recaudación fiscal –que, igualmente, también podría contribuir a rebajar el déficit del sistema de pensiones, sufragar becas y otras ayudas o pagar parte de las nóminas de los funcionarios– los migrantes son un grupo poblacional clave para un territorio como Canarias. Una región que a lo largo de su historia ha ido conformando su población gracias a oleadas migratorias que se han mezclado con el sustrato poblacional original. Y que, ahora, los necesita más que nunca.

Sectores clave

Los trabajadores que no han nacido en España resultan clave en sectores laborales que son tan básicos para la economía del Archipiélago como la hostelería. Un 30% del total de los ocupados en la principal industria de las Islas son extranjeros. Por lo que no podría entenderse una actividad turística tal y como la conocemos si no existieran. Pero los migrantes representan también un 15% de los trabajadores del sector de la construcción, un 12% de los del comercio y son vitales en trabajos como la limpieza o los cuidados a domicilio. Sectores que en los últimos años han denunciado tener dificultades para ocupar las vacantes que se generan en sus empresas y que los trabajadores canarios han ido abandonando poco a poco en favor de otras profesiones.

Regularizar a estas personas les permitirá, no solo poder ejercer de forma legal –ya que la mayoría de ellas ya trabaja, aunque de forma irregular– sino incrementar las posibilidades de las empresas de encontrar los perfiles que necesita y que ahora se mantienen más ocultos, por no poder acceder libremente al mercado. Aunque eso sí, los expertos ya han advertido que, en un primer momento, podrá incrementarse la población activa del Archipiélago, que hará crecer ligeramente la tasa de paro hasta que estos nuevos trabajadores con todas las de ley encuentren su hueco en el mercado laboral.

De acuerdo con un estudio de BBVA Research, el Producto Interior Bruto (PIB) español podría crecer un 0,6% gracias a esta regularización exprés. Aunque también advierte de que la mediana de los salarios podría bajar en un porcentaje similar, al sumarse al cómputo los salarios de estos nuevos trabajadores que, en general, se incorporarán a puestos con una baja cualificación y menores ingresos. El número de horas trabajadas tendrá también un efecto al alza por la incorporación de trabajadores y la afiliación a la Seguridad Social crecerá un 13,7% en todo el país.

Antídoto

La llegada de población extranjera al Archipiélago se ha convertido en casi el único antídoto contra uno de los retos más acuciantes que tiene por delante aunque pase casi desapercibido: el envejecimiento poblacional. Con el número de fallecimientos al alza y el de nacimientos en caída, si hay un grupo poblacional que está contribuyendo para compensar la pirámide demográfica es, precisamente, el de los migrantes. En el año 2024 –el dato más reciente–los bebés nacidos de madres que no eran españolas representaron un 23,4%, Diez años antes eran el 16,4%. Pero es que, además, los nacimientos de madres extranjeras no solo no se redujeron sino que se incrementaron ligeramente, mientras que el de madres canarias se redujo un notable 34,5%.

Las mujeres isleñas no quieren, o no pueden permitirse, tener descendencia o toda la que les gustaría. Pero los niños son importantes para una sociedad en la que la balanza se está inclinando peligrosamente hacia las personas más mayores. Lo que supone desafíos importantes como el incremento del gasto sanitario, en el sistema de pensiones o en el de los cuidados. Servicios que necesitan de ciudadanos que paguen impuestos con los que poder sufragarlos y para esto es necesario que nazcan primero.