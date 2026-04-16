Regularización histórica en Canarias: miles de inmigrantes acceden a derechos tras el aval del Gobierno

La reciente aprobación en el Consejo de Ministros de una regularización extraordinaria de inmigrantes marca un punto de inflexión en la política migratoria española y tiene un impacto directo en Canarias, uno de los territorios más expuestos a la llegada de población extranjera. Esta medida reguladora permitirá que centenares de personas en situación irregular accedan a permisos de residencia y trabajo. Un hecho que logrará que estos individuos puedan consolidar su integración tanto social como económica en España.

Según datos oficiales y estimaciones de diversos medios, el proceso podría beneficiar a unas 500.000 personas en toda España. Y los números en Canarias señalan que serían alrededor de 40.000 potenciales beneficiarios. Cifra significativa en relación con la población del Archipiélago.

Un proceso con requisitos claros y plazos definidos

Esta regularización extraordinaria, que se inicia este 16 de abril, establece una serie de condiciones concretas para acceder al procedimiento. Entre ellas, la obligación de acreditar una residencia mínima de cinco meses en España antes del 1 de enero de 2026, así como la ausencia de antecedentes penales. El proceso se mantendrá abierto hasta el 30 de junio de 2026.

El Consejo de Ministro aprueba la regularización de inmigrantes / La Provincia

En caso de lograr el permiso, el mismo, tendrá una duración inicial de un año, con posibilidad de renovación. La intención principal de la medida es lograr una integración efectiva de la población migrante en España. De aprobarse la regularización, los migrantes gozarán de derechos fundamentales como:

Acceso a la Seguridad Social

Obtención de tarjeta sanitaria

Posibilidad de trabajar de forma legal

Uno de los pilares de la medida es su impacto en el mercado laboral. El Gobierno defiende que la regularización permitirá aflorar empleo sumergido y mejorar las condiciones laborales de miles de trabajadores.

Sectores como a agricultura, cuidado y atención a mayores, hosteleria y turismo dependen en gran medida de la mano de obra extranjera, especialmente enCanarias. La incorporación de estas personas al sistema formal contribuirá a incrementar las cotizaciones y los ingresos fiscales, al tiempo que reducirá la precariedad.

Diversos análisis señalan que la medida puede alcanzar una tasa de aprobación cercana al 67% de las solicitudes, lo que supondría más de 500.000 regularizaciones efectivas en todo el país.

Derechos sociales y acceso a servicios públicos

La regularización no solo tiene implicaciones económicas, sino también sociales. El acceso a la sanidad pública, la educación y otros servicios básicos es uno de los elementos más relevantes.

El Gobierno ya había avanzado en esta línea con la aprobación de normativas que garantizan la atención sanitaria a personas en situación irregular, reforzando el enfoque de derechos humanos en la política migratoria. En Canarias, donde la presión sobre los servicios públicos ha sido objeto de debate político, esta medida puede contribuir a una mejor planificación y gestión, al permitir conocer con mayor precisión la población residente.

Salvamento Marítimo traslada a 37 migrantes a Puerto Naos, en Arrecife (Lanzarote) / Adriel Perdomo/Efe

La regularización extraordinaria ha sido impulsada durante años por organizaciones sociales, sindicatos y plataformas ciudadanas como Regularización Ya, que han defendido la necesidad de reconocer derechos a personas que ya forman parte del tejido social. El Ejecutivo ha reconocido este papel, destacando la legitimidad social de la medida y su carácter de “hito legislativo” en materia migratoria.

Sin embargo, el proceso también ha generado controversia política y social. Algunos sectores advierten de posibles efectos como el “efecto llamada” o la sobrecarga de los servicios públicos, mientras que otros consideran que se trata de una medida imprescindible para garantizar derechos y cohesión social.

Riesgos y desafíos del proceso

A pesar de sus beneficios, la regularización extraordinaria enfrenta varios retos. Uno de ellos es la capacidad administrativa para gestionar un volumen tan elevado de solicitudes en un plazo limitado. El Gobierno ha anunciado el refuerzo de oficinas y personal, con más de 550 trabajadores adicionales, así como la habilitación de múltiples puntos de atención en todo el país.

Otro desafío importante es la aparición de prácticas fraudulentas. En Canarias ya se han detectado casos de cobros abusivos por parte de intermediarios, que llegan a pedir hasta 500 euros por trámites que pueden realizarse de forma gratuita.

Además, la obtención de documentación como certificados de antecedentes penales puede generar retrasos, especialmente para personas procedentes de países con sistemas administrativos complejos.

Una medida con precedentes históricos

España ha llevado a cabo varias regularizaciones extraordinarias en el pasado, siendo la más conocida la de 2005, que permitió regularizar a más de 500.000 personas. La actual iniciativa se sitúa en esa misma escala, consolidándose como una de las más importantes de las últimas décadas.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante la rueda de prensa tras el consejo de Ministros, a 14 de abril de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que reforma el Reglamento de Extranjería para poner en marcha una regularización extraordinaria de, al menos, medio millón de migrantes que ya viven en España, basada en la ILP Regularización Ya y avalada por el Consejo de Estado en su informe. 14 ABRIL 2026 Matias Chiofalo / Europa Press 14/04/2026. Elma Saiz;Matias Chiofalo; / Matias Chiofalo / Europa Press

El objetivo, según el Ejecutivo, es adaptar la normativa a la realidad migratoria actual, caracterizada por una población extranjera diversa y establecida en el país.

Para Canarias, la regularización extraordinaria supone una oportunidad para redefinir su modelo de integración. La presencia de miles de personas que podrán acceder a derechos básicos y empleo formal puede tener efectos positivos en:

La cohesión social

La economía local

La planificación de servicios públicos

Al mismo tiempo, el Archipiélago seguirá siendo un punto estratégico en la gestión de los flujos migratorios hacia Europa, lo que obliga a combinar políticas de control fronterizo con medidas de integración. En este contexto, la regularización aprobada por el Consejo de Ministros no es solo una respuesta coyuntural, sino un paso hacia un modelo más estructural y sostenible de gestión migratoria.