El canario Taz Skylar, de 'One Piece', irreconocible antes de ser famoso: su pasado

El actor canario Taz Skylar, uno de los rostros más populares del fenómeno internacional de One Piece por su papel como Sanji, ha compartido un mensaje muy personal sobre su cambio físico y sobre la relación que mantuvo durante años con la comida, el entrenamiento y la exigencia sobre su propio cuerpo. Nacido en Tenerife, ha explicado que no fue hasta los 19 años cuando empezó a sentir que algo cambiaba en su forma de vivir y de mirarse.

En sus palabras, el origen de ese proceso no estuvo en una falta de constancia, sino en una transformación cotidiana mucho más profunda: menos movimiento, rutinas distintas, cambios en las amistades y una vida más quieta. A partir de ahí, según relata, comenzó a observar su cuerpo de otra manera y trató de “arreglarlo” desde posiciones extremas. En ese recorrido, describe etapas marcadas por la restricción, el sobreentrenamiento, la pérdida de control y una relación cada vez más compleja con hábitos que, en principio, deberían formar parte de la vida diaria con naturalidad.

Un relato íntimo sobre la autoexigencia

Lejos de presentar esa etapa desde el dramatismo o el exhibicionismo, Skylar la aborda con un tono sereno y reflexivo. Su mensaje no gira alrededor de una imagen concreta ni de una meta estética, sino del desgaste que puede provocar vivir pendiente de corregirse constantemente. El actor resume ese aprendizaje en una idea sencilla: no necesitaba “más disciplina”, sino dejar de complicarlo todo.

Ese planteamiento resulta especialmente relevante en un momento en el que las redes sociales siguen amplificando discursos sobre cuerpos, rutinas y transformaciones físicas que muchas veces se consumen sin contexto. En contraste, el actor pone el foco en gestos básicos: comer hasta sentirse saciado, disfrutar de la comida, moverse con frecuencia, rodearse de gente y encontrar placer en la propia vida. No habla de perfección, sino de equilibrio. No plantea castigo, sino sostenibilidad.

El impactante cambio físico del actor canario Taz Skylar, del que ha reflexionado profundamente en su perfil oficial de Instagram / Instagram

De Tenerife a estrella global de Netflix

La reflexión llega, además, en una etapa de enorme exposición pública para Skylar. El actor tinerfeño se ha convertido en una figura internacional gracias a su participación en One Piece, la adaptación de acción real del popular universo creado por Eiichiro Oda. Su interpretación de Sanji lo ha situado entre los nombres más reconocibles del reparto y ha multiplicado el interés por su trayectoria personal y profesional.

Con ese altavoz, sus palabras adquieren una dimensión pública que va más allá de lo individual. El propio actor subraya que muchas personas atraviesan este tipo de lucha en silencio. Y ahí es donde su mensaje cambia de escala: deja de ser solo una confesión para convertirse en una apelación directa a quienes pueden sentirse identificados con esa espiral de control, culpa o agotamiento.

Una aplicación con enfoque “humano”

Skylar vincula esta experiencia a la creación de una aplicación que, según explica, nace precisamente de esa necesidad de construir algo “sostenible” y “humano”. La idea, tal y como la presenta, no parte de la búsqueda de un cuerpo perfecto ni de la lógica del castigo, sino del intento de acompañar procesos cotidianos de una forma más amable y realista.

El cierre de su mensaje también va en esa dirección: “Si algo de esto se siente familiar, no estás solo”. Es una frase breve, pero significativa, porque desplaza el centro de atención desde el cambio físico hacia la vivencia emocional que puede esconderse detrás. En tiempos de exposición constante y comparaciones permanentes, que una figura conocida hable sin triunfalismo sobre la dificultad de sostener una relación saludable con la comida, el ejercicio y la autoimagen introduce un matiz poco habitual.

Más que celebrar una transformación, el testimonio de Taz Skylar pone sobre la mesa otra conversación: la de aprender a habitar el cuerpo sin convertir cada comida, cada entrenamiento o cada cambio vital en una batalla. Y, precisamente por eso, su mensaje ha resonado con fuerza.