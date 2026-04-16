Temperaturas superiores a 30 grados y aviso por calima este viernes en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este viernes en Canarias episodios de calima, que afectará principalmente a las medianías y cumbres, así como un aumento de las temperaturas máximas y viento moderado del nordeste en costas, más intenso en el sureste y el noroeste, donde no se descarta alguna racha localmente muy fuerte.

Las temperaturas mínimas no registrarán cambios o tendrán un ligero ascenso, mientras que las máximas experimentarán un ligero ascenso en costas y moderado en medianías y cumbres, con valores que podrían superar los 30 ºC en zonas del interior de Fuerteventura y en las medianías del sur de Gran Canaria.

Habrá nubosidad alta en general, con intervalos de nubes bajas durante la madrugada en Lanzarote, Fuerteventura y el norte de las islas montañosas.

En cumbres y medianías, el viento será flojo a moderado de componente sur y se esperan brisas en las costas del suroeste.

En cuanto a las condiciones del mar, se prevé viento del noreste de fuerza 4 a 6, marejada o fuerte marejada y mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros, informa Efe.

Prealerta por calima desde el jueves en Canarias

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado a las 13.00 horas del jueves 16 de marzo, la prealerta por calima en todas las islas. Esta decisión se ha tomado en cuenta teniendo en cuenta la información facilitada por la Aemet y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

El episodio de polvo en suspensión, que empezará siendo ligera en zonas altas en la provincia de Las Palmas, se extenderá posteriormente a las cumbres del resto de las islas.

Desde últimas horas del jueves 16 el fenómeno se hará más significativo en las medianías y cumbres de Gran Canaria, y a lo largo del viernes 17 se acentuará también en zonas elevadas de Fuerteventura y Lanzarote y en cumbres y medianías de La Gomera y Tenerife, especialmente en las vertientes con orientación sur. Por debajo de los 300 metros de altitud, así como en las islas de El Hierro y La Palma, se espera una menor incidencia. El episodio se extenderá, al menos, hasta el fin de semana, cuando la concentración de calima podría aumentar de manera importante en todo el archipiélago.

El fenómeno provocará una disminución de la visibilidad y podría generar o agravar los problemas de salud de las personas con enfermedades crónicas y/o respiratorias.

Estas son las predicciones por islas para este viernes:

LANZAROTE

Nubosidad alta en general, con intervalos de nubes bajas durante la madrugada. Calima en zonas altas. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del nordeste moderado, con intervalos de flojo.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 17 27

FUERTEVENTURA

Nubosidad alta en general, con intervalos de nubes bajas durante la madrugada. Calima en zonas altas. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Se podrán superar los 30 ºC en zonas de interior. Viento del nordeste predominantemente moderado, con intervalos de fuerte en la vertiente oeste de viento del este a últimas horas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 16 26

GRAN CANARIA

Nubosidad alta en general, con intervalos de nubes bajas en el norte, por debajo de los 800 o 600 metros de altitud, durante la madrugada y últimas horas. Calima, afectando principalmente en medianías y cumbres, y especialmente tras el mediodía. Temperaturas en ligero ascenso en costas, en moderado ascenso en medianías y zonas altas, sin descartar que sea localmente notable en cumbres. Se podrán superar los 30 ºC en medianías del sur. Viento del nordeste moderado en zonas bajas, con intervalos ocasionales de fuerte en el sureste y noroeste a primeras y últimas horas, cuando no se descarta alguna racha localmente muy fuerte. Viento flojo a moderado de componente sur en cumbres y medianías. Brisas en costa suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 17 22

TENERIFE

Nubosidad alta en general, con intervalos de nubes bajas en el norte durante la madrugada por debajo de los 700 o 900 metros de altitud. Calima, afectando principalmente en medianías y cumbres, y especialmente a últimas horas en la vertiente sur. Temperaturas en ligero ascenso en costas, en moderado ascenso en medianías y zonas altas, sin descartar que sea localmente notable en cumbres. Viento del nordeste moderado en zonas bajas, con intervalos ocasionales de fuerte en el extremo noroeste y litoral sureste, donde no se descarta alguna racha localmente muy fuerte. Viento flojo a moderado de componente sur en medianías y zonas altas, con intervalos de fuerte en cumbres centrales donde no se descartan rachas localmente muy fuertes. Brisas en costa oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 18 24

LA GOMERA

Nubosidad alta en general, con intervalos de nubes bajas en el norte durante la madrugada por debajo de los 600 o 800 metros de altitud. Calima, afectando principalmente en medianías y cumbres. Temperaturas máximas en ligero ascenso en costas y moderado en medianías y cumbres; mínimas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del nordeste moderado en zonas bajas, con intervalos ocasionales de fuerte en zonas bajas del sureste y oeste, sin descartar alguna racha localmente muy fuerte a primeras horas. Viento flojo a moderado de componente sur en cumbres y medianías. Brisas en costa suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera 18 24

LA PALMA

Nubosidad alta en general, con intervalos de nubes bajas en el norte y este por debajo de los 700 o 900 metros de altitud, con escasa nubosidad baja durante la tarde. Calima, afectando principalmente en medianías y cumbres. Temperaturas máximas en moderado ascenso, que podrá ser notable en de cumbres. Mínimas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del nordeste moderado, con intervalos ocasionales de fuerte en zonas bajas del litoral sureste y noroeste, predominando las brisas en el oeste. En medianías y cumbres, viento flojo a moderado de componente sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 15 25

EL HIERRO

Nubosidad alta en general. Calima, afectando principalmente en medianías y cumbres. Calima, afectando principalmente en medianías y cumbres. Temperaturas máximas en ligero ascenso en costas y moderado en medianías y cumbres; mínimas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del nordeste moderado en zonas bajas, con intervalos ocasionales de fuerte en los extremo sureste y noroeste, especialmente a últimas horas cuando serán probables las rachas localmente muy fuertes. En cumbres y medianías, viento flojo a moderado de componente sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Valverde 11 16