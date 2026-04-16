El tiempo da un giro en Canarias: llega la calima y suben las temperaturas

Canarias afronta este jueves un cambio en las condiciones meteorológicas con la entrada de una ligera calima que comenzará a notarse en zonas altas de la provincia oriental y que podría extenderse al resto del archipiélago a lo largo del día. A esta situación se suma un ascenso generalizado de las temperaturas, más acusado en medianías y cumbres, donde no se descarta que el incremento sea moderado e incluso notable en algunos puntos.

La jornada estará marcada además por cielos poco nubosos o despejados en gran parte de las islas, con algunos intervalos de nubes en el norte durante las primeras y últimas horas. El viento soplará del nordeste con intervalos de intensidad fuerte en vertientes del sureste y noroeste, donde podrían registrarse rachas localmente muy intensas, mientras que en cumbres predominará el viento de componente sur.

En el mar, se espera marejada o fuerte marejada con olas que podrían alcanzar los dos metros, e incluso los tres en la provincia occidental a medida que avance la jornada, en un escenario que combina estabilidad en superficie con condiciones más adversas en altura.

Previsión por islas :

GRAN CANARIA

Predominio de los cielos poco nubosos o despejados, salvo cielo nuboso en el norte por debajo de los 600 o 800 metros de altitud hasta primeras horas de la mañana y a últimas horas. No se descartan lloviznas débiles, dispersas y ocasionales, principalmente en medianías del norte de madrugada. Intervalos de nubes altas a últimas horas. Calima ligera en zonas altas, que podrá ser significativa a últimas horas. Temperaturas máximas en ligero ascenso en costas, en moderado ascenso en medianías y zonas altas, sin descartar que sea localmente notable en cumbres. Mínimas sin cambios en zonas bajas y en ligero ascenso en medianías del sur. Viento del nordeste moderado en zonas bajas, con intervalos ocasionales de fuerte en el sureste y noroeste, sin descartar alguna racha localmente muy fuerte a últimas horas. Viento flojo del este en medianías y de componente sur en cumbres donde aumentará a moderado tras el mediodía. Brisas en el suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 17/21

LANZAROTE

Predominio de los cielos poco nubosos, salvo intervalos nubosos en el norte de madrugada y a últimas horas. Calima ligera en zonas altas. Temperaturas máximas en ascenso, mínimas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 16/26

FUERTEVENTURA

Predominio de los cielos poco nubosos, salvo intervalos nubosos en el norte y oeste de madrugada y a últimas horas. Calima ligera en zonas altas. Temperaturas máximas en ascenso, mínimas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en la península de Jandía a últimas horas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 15/25

TENERIFE

Predominio de los cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas tras el mediodía, salvo cielo nuboso en el norte y por debajo de los 900 o 1.100 metros de altitud en la primera mitad del día y a últimas horas. No se descartan lloviznas débiles, dispersas y ocasionales, principalmente en medianías del norte de madrugada. Calima ligera en zonas altas a últimas horas. Temperaturas máximas en ligero ascenso en costas, en moderado ascenso en medianías y zonas altas, sin descartar que sea notable en cumbres. Mínimas sin cambios en zonas bajas y en ligero ascenso en medianías del sur. Viento del nordeste moderado en zonas bajas, con intervalos ocasionales de fuerte en el extremo noroeste y del sureste, predominando las brisas en el oeste. Viento flojo del este en medianías; y en cumbres centrales viento moderado del suroeste con intervalos ocasionales de fuerte, sin descartar rachas localmente muy fuertes durante las horas centrales.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 18/23

LA GOMERA

Predominio de los cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas tras el mediodía, salvo cielo nuboso en el norte hasta primeras horas de la mañana y final del día. No se descartan lloviznas débiles, dispersas y ocasionales, principalmente en medianías del norte de madrugada. No se descarta calima ligera en cumbres a últimas horas. Temperaturas mínimas sin cambios, máximas en ligero ascenso. Viento del nordeste moderado, con intervalos ocasionales de fuerte en zonas bajas del sureste y oeste, sin descartar alguna racha localmente muy fuerte a últimas horas. Predominio de las brisas en el suroeste. En medianías flojo de componente este; y en cumbres viento flojo de componente sur aumentando a moderado tras el mediodía.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 18/23

LA PALMA

En el norte y este, predominio de los cielos nubosos sin descartar lloviznas débiles, dispersas y ocasionales, principalmente en medianías en la primera mitad del día. En el resto, predominio de los cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas tras el mediodía. No se descarta calima ligera en cumbres a últimas horas. Temperaturas sin cambios o máximas en ligero ascenso. Viento del nordeste moderado, con intervalos ocasionales de fuerte en zonas bajas de las vertientes sureste y noroeste, predominando las brisas en el oeste. En cumbres, viento flojo de componente este aumentando a moderado y de componente sur tras el mediodía.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 16/22

EL HIERRO

Predominio de los cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas tras el mediodía, salvo cielo nuboso en el norte hasta primeras horas de la mañana, cuando no se descartan lloviznas débiles, dispersas y ocasionales, principalmente en medianías y de madrugada. No se descarta calima ligera en cumbres a últimas horas. Temperaturas mínimas sin cambios, máximas en ligero ascenso. Viento del nordeste moderado, con intervalos ocasionales de fuerte en zonas bajas del sureste y extremo noroeste, predominando las brisas en el suroeste. En medianías flojo de componente este; y en cumbres, viento flojo de componente sur aumentando a moderado tras el mediodía.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

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