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Ruta Canaria de la inmigración
DIRECTO | Última hora sobre la crisis migratoria en Canarias: actualidad de hoy
Canarias es destino habitual de migrantes procedentes del África subsahariana y Marruecos. Miles de migrantes llegan todos los meses a las costas canarias en embarcaciones precarias jugándose la vida. La ruta canaria o ruta atlántica es la más motífera de las rutas de migración existentes hoy en el mundo.
En este directo iremos contando la evolución de la crisis migratoria que padece Canarias y la situación que viven estos migrantes.
Correos habilita 24 oficinas en Canarias para la regularización ‘exprés’ de inmigrantes
Falta de previsión e incertidumbre. El proceso de regularización extraordinaria de más de medio millón de personas inmigrantes en España —300.000 en Canarias— arranca este jueves 16 de abril por vía telemática y el 20 de abril en formato presencial, en medio de críticas por la falta de planificación. Mientras que Correos habilitará 24 oficinas en Canarias para la tramitación de este proceso exprés —una cifra que asciende a 371 a nivel nacional—, Comisiones Obreras (CCOO) denuncia "improvisación, deficiencia de medios técnicos y falta de formación del personal". La situación es clara. A apenas unas horas del inicio del proceso —que se ha retrasado dos semanas—, los distintos actores implicados cuestionan la gestión por su carácter precipitado. "Valoramos que Correos sea un instrumento estratégico de servicio público para este proceso de calado social, pero no podemos permitir que una medida de esta envergadura se pretenda ejecutar a costa de la salud laboral y la saturación de una plantilla que ya se encuentra al límite", denuncian desde CCOO.
Alexandra Socorro
¿Qué oficinas de Correos tramitarán la regularización de migrantes en Canarias?
El plan para la regularización extraordinaria de más de medio millón de personas migrantes en España ya está en marcha, y la Administración ha comenzado a reforzar sus recursos para absorber el elevado volumen de solicitudes previstas. Más de 300.000 personas podrían beneficiarse de esta medida en Canarias. Los datos preliminares indican que para el proceso se habilitarán 13 oficinas de Correos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife: una en La Palma, una en La Gomera y otra en El Hierro, además de las ubicadas en Tenerife. En la provincia de Las Palmas operarán 11 oficinas, entre ellas una en Lanzarote y otra en Fuerteventura. A nivel nacional, la cifra asciende a un total de 450 oficinas en todo el país. La mayoría serán sucursales de Correos - 371-, aunque también se utilizarán delegaciones de la Seguridad Social y oficinas de extranjería para la tramitación de las solicitudes. Estas dependencias comenzarán a tramitar solicitudes desde este lunes 20 de abril y hasta el próximo 30 de junio.
Salvador Lachica
El vicepresidente canario del PP se desmarca de Ayuso con los menores migrantes pero se acerca a Vox al defender cerrar fronteras
En una misma intervención el vicepresidente del Gobierno de Canarias y líder del PP en el Archipiélago, Manuel Domínguez, logró dibujar este martes una imagen incómoda para el presidente, Fernando Clavijo. En apenas unos minutos, defendió la derivación de menores migrantes desde las Islas a la Península -en contra de la baronesa madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y las autonomías gobernadas por los conservadores- para luego abrazar la línea discursiva de Vox al asegurar que “el objetivo tiene que ser cerrar las fronteras”.
Johanna Betancor Galindo
El papa León XIV recibe un fragmento de cayuco llegado a Canarias para visibilizar el drama migratorio
El papa León XIV ha tenido este lunes un contacto directo, aunque simbólico, con el drama migratorio que se vive en Canarias, especialmente en la isla de El Hierro. Aunque no está previsto que el Pontífice visite este territorio durante su viaje oficial a España, ha podido conocer de primera mano una de las realidades que marcaron el origen de esta visita.
EFE
Temor a que el pacto europeo convierta a las Islas en «cárcel»
La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, reclamó al Ejecutivo central que aclare cómo afectará al Archipiélago la aplicación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, advirtiendo que no se tolerará que Canarias se convierta en una «cárcel» para personas migrantes.
Flora Marimón
Freno al ‘sablazo’ de 600 euros: las ONG tramitarán la regularización de inmigrantes
Entidades canarias se registran para gestionar gratis el papeleo de migrantes a fin de que llegue ‘filtrado’ a Extranjería, aliviar los colapsos y evitar abusos
Alexandra Socorro
¿Por qué aumentan las llegadas por la ruta canaria?
El bloqueo de fronteras entre países de África Occidental reactiva la ruta atlántica tras un descenso del 80% a principios de 2026
Europa Press
El Gobierno eleva de 16.016 a 17.081 el número de plazas de las comunidades para acoger a menores migrantes
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, anunció que el Ministerio elevará "de manera inminente" al Consejo de Ministros el real decreto para aumentar la capacidad de acogida
Andrea Saavedra
"Es una absoluta deslealtad institucional, una falta de respeto y un acto antidemocrático": Torres carga contra el PP por su ausencia en la sectorial
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática acusa al Partido Popular de bloquear el funcionamiento de los órganos del Estado
Andrea Saavedra
Candelaria Delgado sobre el plantón del PP en la sectorial: "Lo lógico es venir y protestar aquí"
La ausencia de las comunidades populares impide celebrar la reunión y retrasa el debate sobre la prórroga del decreto
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