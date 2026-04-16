DIRECTO | Última hora sobre la crisis migratoria en Canarias: actualidad de hoy

El plan para la regularización extraordinaria de más de medio millón de personas migrantes en España ya está en marcha, y la Administración ha comenzado a reforzar sus recursos para absorber el elevado volumen de solicitudes previstas. Más de 300.000 personas podrían beneficiarse de esta medida en Canarias. Los datos preliminares indican que para el proceso se habilitarán 13 oficinas de Correos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife: una en La Palma, una en La Gomera y otra en El Hierro, además de las ubicadas en Tenerife. En la provincia de Las Palmas operarán 11 oficinas, entre ellas una en Lanzarote y otra en Fuerteventura. A nivel nacional, la cifra asciende a un total de 450 oficinas en todo el país. La mayoría serán sucursales de Correos - 371-, aunque también se utilizarán delegaciones de la Seguridad Social y oficinas de extranjería para la tramitación de las solicitudes. Estas dependencias comenzarán a tramitar solicitudes desde este lunes 20 de abril y hasta el próximo 30 de junio.