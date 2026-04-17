Solo el 1% del mar canario tiene el máximo nivel de protección

El 21,7% de la Demarcación Marina de Canarias se encuentra, al menos, bajo alguna figura de protección legalmente vinculante. Sin embargo, solo un 11% de estas áreas cuenta con un sistema de gestión activa, es decir, con un conjunto de medidas que controlen amenazas como la sobrepesca, la contaminación o el tráfico marino intenso. El porcentaje es aún más bajo si se busca aquellos espacios con el máximo nivel de protección desde sus fondos hasta la superficie: ni siquiera un 1% de ellas puede presumir de estar libre de todo tipo de actividad.

Estos datos, extraídos del proyecto MPAs Canary Islands, evidencian que, aunque la red de protección marina haya crecido en superficie en los últimos años, aún presenta importantes carencias en gestión, gobernanza y niveles de custodia efectivos.

El coordinador del proyecto, Octavio Llinás, subraya que esta falta de protección no es un síntoma de abandono institucional o de falta de voluntad política, sino que guarda estrecha relación con los tiempos de los trámites. «Siempre se puede ir más deprisa, pero declarar y gestionar un área marina protegida conlleva un proceso complejo y tedioso», argumenta.

El primer paso es hacer una serie de estudios para establecer lo que se quiere proteger. Una vez delimitada esta idea, el Estado hace una propuesta que se traslada a la Unión Europea (UE). Después se enumeran las amenazan a las que se enfrenta ese enclave y se buscan medidas que pueden frenarlas. Ese documento se somete a información pública por si alguien quiere hacer alegaciones u aportaciones. «Por este motivo aún hay pocos espacios gestionados, el Gobierno de España lo que está haciendo ahora es avanzando todo lo que puede en las declaraciones, para ver si se puede alcanzar el objetivo marcado para 2030», defiende.

El 21,7% de la Demarcación Marina de Canarias tiene algún tipo de protección

La meta, a nivel internacional, es proteger el 30% del océano antes de 2030. De hecho, la UE ya ha fijado el mínimo en ese tercio del mar, con al menos un 10% de ese porcentaje destinado a áreas estrictamente protegidas, como la zona de La Isleta, la costa de San Juan de La Rambla, la franja marina de Fuencaliente o los sebadales de Antequera.

España se ha comprometido a cumplir con este objetivo. Según los expertos que participan en este proyecto, Canarias juega un papel crucial para cubrir gran parte del 5% que le falta a España, gracias a la extensión y calidad de sus valores marinos. Un desafío que conlleva, según el estudio, importantes beneficios ecológicos, sociales y económicos para todos los países del planeta.

Llinás subraya que, de las cinco demarcaciones marítimas del país, la del Archipiélago es la más relevante. Este espacio abarca casi 500.000 kilómetros cuadrados, la mitad del total que tiene España. «Aquí caben todas las posibilidades de llegar a ese porcentaje deseado, entre otras cosas, porque en las Islas hay un número enorme de especies», detalla. En este sentido, añade, el mar que rodea Canarias está considerado un hot spot –punto caliente– de biodiversidad. «Nuestro proyecto, por ejemplo, está financiado con fondos filantrópicos americanos, una inyección de dinero que viene de fuera del sistema y que lo que quiere decir es que tenemos un espacio que más allá de las fronteras españolas también se valora, incluso hasta el punto de poner dinero para ayudarnos a avanzar», resalta el coordinador.

Así, consideran que, para cumplir con los compromisos internacionales de biodiversidad y garantizar la resiliencia del océano frente al cambio climático, Canarias debe ir más allá de la protección teórica sobre el papel. En su opinión, el enfoque no debe centrarse únicamente en crear nuevas áreas marinas protegidas, sino en dar el salto hacia la mejora de las ya declaradas, fortaleciendo su gestión y aumentando la efectividad global de la red de áreas marinas protegidas.

Para avanzar hacia ese fin, el comité de expertos propone una hoja de ruta con una serie de prioridades básicas, como fortalecer la gobernanza y la financiación, actualizar planes de gestión obsoletos, aumentar la protección estricta, mejorar la conectividad ecológica regional e impulsar la cooperación con Azores, Madeira, Cabo Verde, Marruecos y Mauritania.

Al respecto, la líder del estudio e investigadora del Leibniz Institute for the Analysis of Biodiversity Change, Eva Meyers, advierte de que ampliar la superficie de áreas protegidas no es suficiente por sí solo. «Su verdadero valor depende de una gestión eficaz, del seguimiento continuo y de la evaluación periódica de las medidas, para garantizar que generen resultados reales de conservación y puedan mejorarse con el tiempo», añade.

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En estos momentos existen diversas propuestas de nuevos espacios marinos protegidos, entre ellas, el Parque Nacional Marino del Mar de Las Calmas, en El Hierro, y el nuevo Parque Nacional de Guguy que se promueve en Gran Canaria.