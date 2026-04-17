Aviso en Canarias: calor, polvo en suspensión y rachas intensas este viernes

Canarias afronta este viernes una jornada marcada por la llegada de calima, el ascenso de las temperaturas y el refuerzo del viento alisio en distintas zonas del archipiélago. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un ambiente más cálido, especialmente en medianías y cumbres, donde los termómetros podrán experimentar subidas más notables a lo largo del día.

Además, el episodio de polvo en suspensión afectará principalmente a zonas altas, aunque podría extenderse progresivamente, dejando cielos con nubosidad alta y reduciendo la visibilidad en algunos puntos.

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin grandes cambios o con ligeros ascensos, mientras que las máximas subirán de forma generalizada. Este aumento será más acusado en medianías y cumbres, donde no se descarta que los valores superen los 30 grados, especialmente en zonas del interior de Fuerteventura y en el sur de Gran Canaria.

El viento soplará del nordeste con carácter moderado en costas, aunque se intensificará en vertientes del sureste y noroeste, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes a primeras y últimas horas del día. En medianías y cumbres predominará el viento de componente sur, más flojo, mientras que en las costas del suroeste dominarán las brisas.

En cuanto al estado del cielo, predominará la nubosidad alta en todo el archipiélago, con intervalos de nubes bajas durante la madrugada en Lanzarote, Fuerteventura y en el norte de las islas más montañosas.

En el mar, se espera viento del noreste con fuerza entre 4 y 6, acompañado de marejada o fuerte marejada y mar de fondo del noroeste con olas de entre 2 y 3 metros.

Previsión por islas :

GRAN CANARIA

Nubosidad alta en general, con intervalos de nubes bajas en el norte, por debajo de los 800 o 600 metros de altitud, durante la madrugada y últimas horas. Calima, afectando principalmente en medianías y cumbres, y especialmente tras el mediodía. Temperaturas en ligero ascenso en costas, en moderado ascenso en medianías y zonas altas, sin descartar que sea localmente notable en cumbres. Se podrán superar los 30 ºC en medianías del sur. Viento del nordeste moderado en zonas bajas, con intervalos ocasionales de fuerte en el sureste y noroeste a primeras y últimas horas, cuando no se descarta alguna racha localmente muy fuerte. Viento flojo a moderado de componente sur en cumbres y medianías. Brisas en costa suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 17/22

LANZAROTE

Nubosidad alta en general, con intervalos de nubes bajas durante la madrugada. Calima en zonas altas. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del nordeste moderado, con intervalos de flojo.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 17/27

FUERTEVENTURA

Nubosidad alta en general, con intervalos de nubes bajas durante la madrugada. Calima en zonas altas. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Se podrán superar los 30 ºC en zonas de interior. Viento del nordeste predominantemente moderado, con intervalos de fuerte en la vertiente oeste de viento del este a últimas horas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 16/26

TENERIFE

Nubosidad alta en general, con intervalos de nubes bajas en el norte durante la madrugada por debajo de los 700 o 900 metros de altitud. Calima, afectando principalmente en medianías y cumbres, y especialmente a últimas horas en la vertiente sur. Temperaturas en ligero ascenso en costas, en moderado ascenso en medianías y zonas altas, sin descartar que sea localmente notable en cumbres. Viento del nordeste moderado en zonas bajas, con intervalos ocasionales de fuerte en el extremo noroeste y litoral sureste, donde no se descarta alguna racha localmente muy fuerte. Viento flojo a moderado de componente sur en medianías y zonas altas, con intervalos de fuerte en cumbres centrales donde no se descartan rachas localmente muy fuertes. Brisas en costa oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 18/24

LA GOMERA

Nubosidad alta en general, con intervalos de nubes bajas en el norte durante la madrugada por debajo de los 600 o 800 metros de altitud. Calima, afectando principalmente en medianías y cumbres. Temperaturas máximas en ligero ascenso en costas y moderado en medianías y cumbres; mínimas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del nordeste moderado en zonas bajas, con intervalos ocasionales de fuerte en zonas bajas del sureste y oeste, sin descartar alguna racha localmente muy fuerte a primeras horas. Viento flojo a moderado de componente sur en cumbres y medianías. Brisas en costa suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 18/24

LA PALMA

Nubosidad alta en general, con intervalos de nubes bajas en el norte y este por debajo de los 700 o 900 metros de altitud, con escasa nubosidad baja durante la tarde. Calima, afectando principalmente en medianías y cumbres. Temperaturas máximas en moderado ascenso, que podrá ser notable en de cumbres. Mínimas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del nordeste moderado, con intervalos ocasionales de fuerte en zonas bajas del litoral sureste y noroeste, predominando las brisas en el oeste. En medianías y cumbres, viento flojo a moderado de componente sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 15/25

EL HIERRO

Nubosidad alta en general. Calima, afectando principalmente en medianías y cumbres. Calima, afectando principalmente en medianías y cumbres. Temperaturas máximas en ligero ascenso en costas y moderado en medianías y cumbres; mínimas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del nordeste moderado en zonas bajas, con intervalos ocasionales de fuerte en los extremo sureste y noroeste, especialmente a últimas horas cuando serán probables las rachas localmente muy fuertes. En cumbres y medianías, viento flojo a moderado de componente sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

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