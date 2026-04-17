Bluey, Barbie y el Grinch se instalan en la Zona Especial Canaria

La desarrolladora internacional de videojuegos Casual Brothers, conocida por su participación en títulos destacados del mercado global como El Grinch, Bluey, Barbie, Jumanji, Matchbox, Ice Age, BenTen o MyLittlePony entre muchos otros, anuncia oficialmente su instalación en la Zona Especial Canaria (ZEC) como parte de su estrategia de expansión en Europa.

En esta nueva etapa de crecimiento, la empresa ha constituido en Canarias la filial Casual Brothers, una decisión estratégica que le permitirá beneficiarse de las ventajas fiscales del Archipiélago, reforzar su proyección internacional y sumarse a un ecosistema tecnológico y audiovisual en plena expansión. En este ámbito, las Islas destacan por contar con deducciones fiscales de hasta el 45% y con el régimen de la Zona Especial Canaria, que permite a las empresas tributar al 4% en el Impuesto de Sociedades. La combinación de ambos incentivos sitúa al Archipiélago como un enclave único en España y Europa para el desarrollo del sector audiovisual.

La compañía se fundó en 2010 y su sede original se encuentra en Horsham (Reino Unido) y opera con un equipo altamente especializado en Unity, Unreal Engine, desarrollo integral, porting, arte, diseño y soporte técnico para proyectos en PC, consola y plataformas móvilesSteam, MacIOS, Windows, android o la plataforma de EPIC. Su filosofía creativa se basa en “combinar innovación, eficiencia técnica y experiencias memorables para los jugadores”.

Trayectoria consolidada en franquicias y títulos emblemáticos

Casual Brothers destaca por haber participado en una amplia gama de videojuegos reconocidos internacionalmente, que abarcan desde remasterizaciones de clásicos point and click hasta producciones basadas en grandes licencias globales. Entre los trabajos más significativos del estudio se incluyen Fenimore Fillmore: 3 Skulls of the Toltecs (2019, remaster); Fenimore Fillmore: The Westerner (2017, remaster); Orc Attack: Flatulent Rebellion (2013); The Grinch: Christmas Adventures (2023); Barbie: Project Friendship (2024); Monster High: Skulltimate Secrets (2024); My Little Pony: A Maretime Bay Adventure (2022); DreamWorks Dragons: Legends of the Nine Realms (2022); The Addams Family: Mansion Mayhem (2021).

Estas obras consolidan al estudio como un estudio creativo versátil, desarrollando proyectos con requerimientos técnicos diversos y expectativas de marca a nivel global.

Una nueva etapa: El sector del videojuego crece en Canarias con Casual Brothers

Con esta nueva incorporación, Canarias alcanza ya los cuarenta estudios, que han impulsado la creación de 220 nuevos puestos de trabajo. Se trata de un sector emergente que, hasta 2019, apenas tenía presencia en las Islas y que ha encontrado un importante impulso en la estrategia de promoción desarrollada bajo la marca Canary Islands Games, respaldada por la Zona Especial Canaria y Proexca, que está logrando captar el interés de nuevas empresas desarrolladoras. Este avance refleja el auge de una actividad que, en apenas nueve años, ha experimentado un notable crecimiento en el Archipiélago. Pues bien, ya al cierre de 2024 logró alcanzar un total de 24 empresas, 1.500 profesionales y una facturación de 40 millones de euros.

Este nicho, además, presenta significativas sinergias con la animación y los efectos visuales digitales, muy desarrollado en Canarias, creando un polo de artes digitales referente en el mundo con más de 2.000 personas y más de 50 estudios que entregan trabajos para compañías como Netflix, Amazon, Apple, Warner, Disney o Hasbro.

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Un portavoz de la compañía ha señalado: “Canarias ya es la cuarta comunidad de España con más apoyo al videojuego. Donde hace pocos años casi no existían estudios consolidados, empezamos a tener un ecosistema relevante. Siguiendo la receta que ya usamos en el audiovisual, de creación de marca, impulso de imagen conjunta en el exterior y atracción de inversión, en unos años seremos uno de los principales hubs de videojuego de España” afirmó Pablo Hernández, presidente de la ZEC.