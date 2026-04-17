Calima en Canarias: así golpea el calor a cada isla

La calima vuelve a Canarias y lo hace acompañada de un notable ascenso de las temperaturas, dejando un ambiente más propio del verano que de abril. El polvo en suspensión afectará especialmente a medianías y zonas altas, mientras el calor irá en aumento en varias islas, con especial incidencia en Gran Canaria.

En Gran Canaria, se espera que las temperaturas superen los 30 grados en las medianías del sur, en una jornada marcada por cielos con nubosidad alta y algunos intervalos de nubes bajas en el norte a primeras y últimas horas del día. En Lanzarote y Fuerteventura también se dejará notar la calima en zonas elevadas.

Por su parte, en Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro, el polvo en suspensión afectará principalmente a medianías y cumbres, con temperaturas en ascenso y presencia de nubosidad alta.

Previsión por islas :

GRAN CANARIA

Nubosidad alta en general, con intervalos de nubes bajas en el norte, por debajo de los 800 o 600 metros de altitud, durante la madrugada y últimas horas. Calima, afectando principalmente en medianías y cumbres, y especialmente tras el mediodía. Temperaturas en ligero ascenso en costas, en moderado ascenso en medianías y zonas altas, sin descartar que sea localmente notable en cumbres. Se podrán superar los 30 ºC en medianías del sur. Viento del nordeste moderado en zonas bajas, con intervalos ocasionales de fuerte en el sureste y noroeste a primeras y últimas horas, cuando no se descarta alguna racha localmente muy fuerte. Viento flojo a moderado de componente sur en cumbres y medianías. Brisas en costa suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 17/22

LANZAROTE

Nubosidad alta en general, con intervalos de nubes bajas durante la madrugada. Calima en zonas altas. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del nordeste moderado, con intervalos de flojo.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 17/27

FUERTEVENTURA

Nubosidad alta en general, con intervalos de nubes bajas durante la madrugada. Calima en zonas altas. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Se podrán superar los 30 ºC en zonas de interior. Viento del nordeste predominantemente moderado, con intervalos de fuerte en la vertiente oeste de viento del este a últimas horas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 16/26

TENERIFE

Nubosidad alta en general, con intervalos de nubes bajas en el norte durante la madrugada por debajo de los 700 o 900 metros de altitud. Calima, afectando principalmente en medianías y cumbres, y especialmente a últimas horas en la vertiente sur. Temperaturas en ligero ascenso en costas, en moderado ascenso en medianías y zonas altas, sin descartar que sea localmente notable en cumbres. Viento del nordeste moderado en zonas bajas, con intervalos ocasionales de fuerte en el extremo noroeste y litoral sureste, donde no se descarta alguna racha localmente muy fuerte. Viento flojo a moderado de componente sur en medianías y zonas altas, con intervalos de fuerte en cumbres centrales donde no se descartan rachas localmente muy fuertes. Brisas en costa oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 18/24

LA GOMERA

Nubosidad alta en general, con intervalos de nubes bajas en el norte durante la madrugada por debajo de los 600 o 800 metros de altitud. Calima, afectando principalmente en medianías y cumbres. Temperaturas máximas en ligero ascenso en costas y moderado en medianías y cumbres; mínimas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del nordeste moderado en zonas bajas, con intervalos ocasionales de fuerte en zonas bajas del sureste y oeste, sin descartar alguna racha localmente muy fuerte a primeras horas. Viento flojo a moderado de componente sur en cumbres y medianías. Brisas en costa suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 18/24

LA PALMA

Nubosidad alta en general, con intervalos de nubes bajas en el norte y este por debajo de los 700 o 900 metros de altitud, con escasa nubosidad baja durante la tarde. Calima, afectando principalmente en medianías y cumbres. Temperaturas máximas en moderado ascenso, que podrá ser notable en de cumbres. Mínimas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del nordeste moderado, con intervalos ocasionales de fuerte en zonas bajas del litoral sureste y noroeste, predominando las brisas en el oeste. En medianías y cumbres, viento flojo a moderado de componente sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 15/25

EL HIERRO

Nubosidad alta en general. Calima, afectando principalmente en medianías y cumbres. Calima, afectando principalmente en medianías y cumbres. Temperaturas máximas en ligero ascenso en costas y moderado en medianías y cumbres; mínimas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del nordeste moderado en zonas bajas, con intervalos ocasionales de fuerte en los extremo sureste y noroeste, especialmente a últimas horas cuando serán probables las rachas localmente muy fuertes. En cumbres y medianías, viento flojo a moderado de componente sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):