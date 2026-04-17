Canarias activa ayudas de hasta 11.000 euros para jóvenes que compren vivienda: requisitos, plazos y cómo solicitarlas desde mañana
La nueva convocatoria del Gobierno de Canarias destina 3 millones de euros para facilitar el acceso a la vivienda habitual a menores de 35 años que hayan adquirido una casa en el archipiélago.
El acceso a la vivienda sigue siendo uno de los grandes retos para miles de jóvenes en Canarias. En un contexto marcado por el aumento de precios, la escasez de oferta residencial y las dificultades para ahorrar la entrada de una casa, el Gobierno de Canarias ha puesto en marcha una nueva convocatoria de subvenciones destinada a facilitar la compra de vivienda habitual.
Desde mañana entra en vigor una línea de ayudas que permitirá recibir hasta 11.000 euros por beneficiario a jóvenes de hasta 35 años que hayan adquirido una vivienda en el archipiélago y cumplan una serie de condiciones económicas y administrativas.
La medida forma parte de la estrategia autonómica para favorecer la emancipación juvenil y mejorar el acceso a una residencia permanente en las islas, uno de los problemas sociales más relevantes en la actualidad.
La subvención podrá alcanzar un máximo de 11.000 euros por persona beneficiaria. Esta cuantía se aplicará sobre la adquisición de la vivienda, aunque no incluye impuestos, tasas notariales, registro ni otros gastos asociados a la compraventa.
Se trata de un apoyo económico directo que puede resultar decisivo para quienes ya han formalizado una compra reciente y necesitan aliviar el esfuerzo financiero inicial derivado de la hipoteca, entrada o gastos posteriores.
Presupuesto total de la convocatoria
La convocatoria cuenta con una dotación inicial de 3 millones de euros, según la información publicada en el Boletín Oficial de Canarias.
Eso significa que las ayudas se concederán hasta agotar el crédito disponible, por lo que presentar la solicitud dentro del plazo y con toda la documentación correcta será clave para aumentar opciones.
Estas subvenciones están dirigidas a jóvenes de hasta 35 años que hayan comprado una vivienda ya construida para convertirla en su residencia habitual y permanente.
No está enfocada a promociones futuras ni a viviendas sobre plano pendientes de entrega, sino a inmuebles cuya compra ya se haya cerrado formalmente.
Fecha de compra exigida
Podrán solicitar la ayuda quienes hayan formalizado la compra entre:
- 1 de enero de 2025
- 18 de mayo de 2026
Es decir, beneficia tanto a compras recientes como a operaciones realizadas durante el último año y medio.
Uno de los cambios más relevantes introducidos por el Ejecutivo autonómico es la actualización de los topes máximos del precio de compra para adaptarlos al mercado inmobiliario actual.
El valor máximo permitido será de 170.000 euros.
Esto afecta principalmente a viviendas ubicadas en:
- Tenerife
- Gran Canaria
En islas no capitalinas y familias numerosas
El límite sube hasta 200.000 euros en dos supuestos:
- Viviendas situadas en islas no capitalinas
- Familias numerosas
Esta actualización busca ajustarse a la realidad del mercado, donde en muchas zonas encontrar vivienda a precios bajos se ha vuelto cada vez más complicado.
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