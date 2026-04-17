Ya es oficial: la huelga indefinida de controladores aéreos afectará a estos cuatro aeropuertos de Canarias

La huelga indefinida de los controladores aéreos amenaza con provocar incidencias en los vuelos de millones de turistas y pasajeros en toda España durante este fin de semana. Las protestas, convocadas por la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) y CCOO entre los trabajadores de la empresa Saerco, podrían afectar de forma directa a la operativa de cuatro aeropuertos canarios.

La operativa aérea en Canarias afronta días de incertidumbre. Los sindicatos de controladores aéreos han iniciado una huelga indefinida que arrancó a las 00:00 horas de hoy, 17 de abril, y se extenderá hasta que los manifestantes alcancen un acuerdo que mejore sus condiciones laborales.

Estos son los aeropuertos canarios afectados por la huelga

Los paros se llevarán a cabo en las torres de control gestionadas por Saerco, por lo que no afectarán a todos los aeropuertos del país. En Canarias, los aeródromos en los que podrían registrarse problemas son los siguientes:

Aeropuerto de Fuerteventura

Aeropuerto de Lanzarote

Aeropuerto de La Palma

Aeropuerto de El Hierro

En toda España, serán 10 los aeropuertos afectados. A los cuatro canarios se suman otros seis: Sevilla, Jerez de la Frontera, A Coruña, Madrid-Cuatro Vientos y Vigo.

El aeropuerto de Lanzarote será uno de los afectados por la huelga de controladores aéreos / LP

Los motivos que han llevado a la huelga de SAERCO

Los sindicatos explican que la convocatoria no responde a problemas puntuales, sino a una situación prolongada en el tiempo. En el comunicado emitido por la USCA, los convocantes denuncian que la reducción progresiva de plantilla, la sobrecarga de trabajo y la organización "improvisada" han deteriorado tanto las condiciones laborales como el propio servicio de las torres de control.

Los sindicatos también apuntan a problemas en la planificación de descansos y a la falta de claridad en los cuadrantes que "han normalizado una forma de trabajar que genera fatiga y estrés continuado". Estas condiciones pueden afectar a la concentración necesaria en un servicio crítico como el control aéreo, lo que tendría consecuencias gravísimas en este servicio.

Estas organizaciones también alegan que los intentos de negociación previos a la convocatoria no prosperaron.

Así afectará a los pasajeros en Canarias

Para los viajeros con vuelos previstos desde o hacia los aeropuertos de El Hierro, Fuerteventura, Lanzarote y La Palma, la huelga puede tener alteraciones significativas:

Posibles retrasos en salidas y llegadas , especialmente en franjas con menor disponibilidad de controladores.

, especialmente en franjas con menor disponibilidad de controladores. Reprogramaciones de vuelos , ya que la capacidad operativa de las torres podría verse limitada.

, ya que la capacidad operativa de las torres podría verse limitada. Cancelaciones puntuales , en función de los servicios mínimos que se establezcan.

, en función de los servicios mínimos que se establezcan. Mayor tiempo de espera en aeropuertos, tanto en embarques como en aterrizajes.

Aunque en este tipo de conflictos suelen fijarse servicios mínimos para garantizar la seguridad y parte de la operativa, la actividad no se desarrolla con normalidad. Esto implica que las aerolíneas pueden ajustar horarios o reducir frecuencias.

Las personas que tengan que viajar a estos aeropuertos tienen que seguir varias recomendaciones: consultar el estado del vuelo con antelación, mantenerse informado a través de la aerolínea, acudir al aeropuerto con más margen del habitual y revisar posibles cambios o notificaciones de última hora en las aplicaciones oficiales de AENA y sus compañías aéreas.