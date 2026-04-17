Ya es oficial: la huelga indefinida de controladores aéreos afectará a estos cuatro aeropuertos de Canarias
Los pasajeros con vuelos programados en estos aeródromos podrían sufrir incidencias y retrasos en el embarque y en los trayectos
La huelga indefinida de los controladores aéreos amenaza con provocar incidencias en los vuelos de millones de turistas y pasajeros en toda España durante este fin de semana. Las protestas, convocadas por la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) y CCOO entre los trabajadores de la empresa Saerco, podrían afectar de forma directa a la operativa de cuatro aeropuertos canarios.
La operativa aérea en Canarias afronta días de incertidumbre. Los sindicatos de controladores aéreos han iniciado una huelga indefinida que arrancó a las 00:00 horas de hoy, 17 de abril, y se extenderá hasta que los manifestantes alcancen un acuerdo que mejore sus condiciones laborales.
Estos son los aeropuertos canarios afectados por la huelga
Los paros se llevarán a cabo en las torres de control gestionadas por Saerco, por lo que no afectarán a todos los aeropuertos del país. En Canarias, los aeródromos en los que podrían registrarse problemas son los siguientes:
- Aeropuerto de Fuerteventura
- Aeropuerto de Lanzarote
- Aeropuerto de La Palma
- Aeropuerto de El Hierro
En toda España, serán 10 los aeropuertos afectados. A los cuatro canarios se suman otros seis: Sevilla, Jerez de la Frontera, A Coruña, Madrid-Cuatro Vientos y Vigo.
Los motivos que han llevado a la huelga de SAERCO
Los sindicatos explican que la convocatoria no responde a problemas puntuales, sino a una situación prolongada en el tiempo. En el comunicado emitido por la USCA, los convocantes denuncian que la reducción progresiva de plantilla, la sobrecarga de trabajo y la organización "improvisada" han deteriorado tanto las condiciones laborales como el propio servicio de las torres de control.
Los sindicatos también apuntan a problemas en la planificación de descansos y a la falta de claridad en los cuadrantes que "han normalizado una forma de trabajar que genera fatiga y estrés continuado". Estas condiciones pueden afectar a la concentración necesaria en un servicio crítico como el control aéreo, lo que tendría consecuencias gravísimas en este servicio.
Estas organizaciones también alegan que los intentos de negociación previos a la convocatoria no prosperaron.
Así afectará a los pasajeros en Canarias
Para los viajeros con vuelos previstos desde o hacia los aeropuertos de El Hierro, Fuerteventura, Lanzarote y La Palma, la huelga puede tener alteraciones significativas:
- Posibles retrasos en salidas y llegadas, especialmente en franjas con menor disponibilidad de controladores.
- Reprogramaciones de vuelos, ya que la capacidad operativa de las torres podría verse limitada.
- Cancelaciones puntuales, en función de los servicios mínimos que se establezcan.
- Mayor tiempo de espera en aeropuertos, tanto en embarques como en aterrizajes.
Aunque en este tipo de conflictos suelen fijarse servicios mínimos para garantizar la seguridad y parte de la operativa, la actividad no se desarrolla con normalidad. Esto implica que las aerolíneas pueden ajustar horarios o reducir frecuencias.
Las personas que tengan que viajar a estos aeropuertos tienen que seguir varias recomendaciones: consultar el estado del vuelo con antelación, mantenerse informado a través de la aerolínea, acudir al aeropuerto con más margen del habitual y revisar posibles cambios o notificaciones de última hora en las aplicaciones oficiales de AENA y sus compañías aéreas.
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