Todos los detalles de la visita del papa León XIV a Gran Canaria: misa multitudinaria y papamóvil

La Diócesis de Canarias ha desgranado la visita del papa León XIV a Gran Canaria el 11 de junio. En una rueda de prensa, el obispo, José Mazuelos confirmó que la misa multitudinaria tendrá lugar en el Estadio de Gran Canaria y se retransmitirá tanto en el Gran Canaria Arena como en el anexo de forma gratuita, aunque sí será necesario realizar una preinscripción. El pontífice se acercará a los feligreses con el papamóvil, que llegará en avión desde Madrid, sin embargo, falta por cerrar el recorrido que hará en Las Palmas de Gran Canaria. Aunque sin confirmar, la Iglesia avanzó que están trabajando para incluir en el programa una visita al puerto de Arguineguín y a la Catedral de Canarias en el primer viaje al Archipiélago que hará el máximo representante de la fe católica. Para resolver las principales dudas, la diócesis ha inaugurado la oficina de información en la Casa de la Iglesia, en Vegueta.

Las inscripciones para acudir a los actos de la visita del papa ya están abiertas. La secretaria pastoral de la diócesis, Nélida Hernández, pidió a los feligreses que, en la medida de lo posible, se realice en grupos de, por ejemplo, parroquias, colegios o comunidades para facilitar las tareas organizativas, y que además, puedan sentarse juntos. "Queremos que el mayor número de personas pueda disfrutar de la eucaristía", destacó Hernández. El aforo total será de 80.000 personas y la asignación de las localizaciones se hará por orden de llegada en las preinscripciones, que se deben realizar en la página web o en los puntos de información. En las primeras 24 horas que lleva en funcionamiento se han apuntado ya unas 2.000 personas.

El aforo podría aumentar hasta las 94.000 personas si es posible utilizar el césped del Estadio. La Iglesia está a la espera de que se disputen los play-off de ascenso a Primera División, ya que no se puede dañar la zona de juego si finalmente tiene que jugar la UD Las Palmas.

El altar de la misa estará presidido por las tallas de la Virgen del Pino y el Santo Cristo de Telde, que serán trasladadas hasta el Estadio de Gran Canaria de forma privada. "Deseamos con mucha ilusión que este traslado de las imágenes motiven el encuentro y seguimiento de Cristo, y motiven a acoger la alegría de la fe tan impregnada en la historia de nuestro pueblo", afirmó el obispo auxiliar, Cristóbal Déniz.

Desde la organización barajan que la misa tenga lugar por la tarde, sobre las 18:30 horas, pero están a la espera de confirmación del Vaticano. Al igual que la visita a Arguineguín y la Catedral de Canarias, que aguardan por el visto bueno de ambas propuestas. Mazuelos valoró que después de la visita a África del papa podrán cerrar todos los flecos que quedan pendiente. "Están desbordados y tenemos que tener paciencia con ellos", dijo. A pesar de la falta de concreción, Mazuelos confió en que se pueda incluir estos actos en la agenda por la especial inclinación que otorgó Francisco a la realidad migratoria de Canarias.

Las oficinas de información de la visita del papa estarán abiertas al público mañana y tarde para resolver todas las cuestiones de los fieles. En Gran Canaria se encuentra en la Casa de la Iglesia, en el número 17 de la calle Doctor Chil. En Lanzarote se encuentra en Arrecife y en Fuerteventura en Puerto del Rosario. Asimismo, mencionaron su intención de expandir los puntos de información a Gáldar, Teror y Telde.

La Diócesis se encuentra en la recta final de los preparativos para la visita del papa León XIV, un acontecimiento de carácter histórico que tendrá lugar entre el 6 y el 12 de junio y que incluirá paradas en Madrid, Gran Canaria, Tenerife y Barcelona. Se trata de la primera visita de un pontífice a España en quince años, tras el viaje de Benedicto XVI en 2011, lo que ha elevado tanto la expectación institucional como la movilización logística en los territorios implicados.

En el caso de Canarias, el programa también incluye una eucaristía en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife. La magnitud de los eventos en las Islas, con decenas de miles de asistentes previstos, ha obligado a activar un amplio dispositivo de coordinación entre administraciones públicas, fuerzas de seguridad y la propia Iglesia. En este contexto, la reciente reunión celebrada en la Delegación del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria ha dejado entrever algunas de las líneas maestras del operativo: limitación del tráfico privado, refuerzo del transporte público, fomento del teletrabajo y la posibilidad -aún por concretar- de suspender la actividad lectiva en las islas durante los días de la visita.

El despliegue previsto será especialmente significativo en materia de seguridad y movilidad. Se espera la participación de miles de agentes, incluidos refuerzos llegados desde la península, así como medidas específicas para garantizar las telecomunicaciones ante la elevada concentración de personas.

(Habrá ampliación)