Marcela Máspero desde Canarias: "Venezuela está secuestrada por Donald Trump que negocia con todas nuestras riquezas"

Marcela Máspero huyó de Venezuela en 2019 por miedo a las represesalias y recaló en Canarias. Con una carrera forjada en la lucha sindical venezolana del sector químico farmacéutico, país donde llegó a coordinar la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela (UNETE), hoy preside la Asociación Social Solidaridad Venezuela (ASSV) en Canarias, para ayudar a sus compatriotas en las Islas y a todo migrante al margen de su nacionalidad.

-Usted tiene una larga historia de activismo sindical en Venezuela. ¿Cómo fue esa etapa?

-En Venezuela fui técnica en prevención y dirigente sindical del Seguro Social durante muchos años. Creamos Únete cuando Hugo Chávez estaba en el gobierno porque buscábamos una revolución a favor de los trabajadores. Sin embargo, con el tiempo vimos que los militares perseguían a los obreros, había compañeros presos y las empresas estaban sumidas en la corrupción. Desde 2013-2014 empezamos a hacer oposición frontal porque nuestra prioridad siempre ha sido defender los derechos de los trabajadores, sin importar el bando.

-¿Qué detonó su salida definitiva del país en 2019?

-En 2018 presenté denuncias gravísimas ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por el encarcelamiento de compañeros en tribunales militares. Me advirtieron que el gobierno venía a por mí. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) fue varias veces a mi casa, incluso estando yo con mi nieto. Tuve que estar escondida dos meses en Colombia antes de poder salir en febrero de 2019. Me vine a Canarias porque aquí estaban mis hijos mayores, acogidos por Sara y Manolo, dos canarios que trabajaron con mi madre y que son como mis segundos padres.

Mesas de diálogo con Hugo Chávez

-Al llegar a Canarias, a Tenerife, ¿qué se encontró?

-Fue muy duro. Llegué aquí y, cuando fui al Servicio Canario de Empleo a inscribirme, me dijeron que yo era analfabeta. Al salir corriendo de Venezuela, no pude traer mis títulos de bachillerato ni homologar nada. Me pusieron en la ficha: «persona sin estudios, analfabeta». Imagínese, yo que había estado en mesas de diálogo con Chávez y tenía experiencia internacional. Así que me tocó hacer toda la ruta desde abajo: estudié tres años en la escuela de idiomas, hice muchísimos cursos y hoy tengo seis certificados de profesionalidad en España para demostrar lo que valgo.

-¿Esa frustración personal fue el motor para crear su propia asociación?

-Exactamente. Creamos Solidaridad Venezuela en septiembre de 2019 porque vimos que los venezolanos no conocían los trámites para dignificar su vida y acceder a sus derechos. Empezamos ayudando a una familia que tenía una hija con discapacidad y no le salía el asilo, lo que le bloqueaba las prestaciones. Al principio empezamos con venezolanos, pero ahora asistimos a personas de diversos orígenes, incluyendo africanos, americanos y ciudadanos comunitarios de distintas nacionalidades. Además acompañamos a menores tutelados que se han quedado sin documentación y a personas con perfiles de discapacidad y dependencia.

Racismo institucional a los venezolanos

-¿Su lucha se limita a papeles de residencia?

-No. Hemos dado batallas muy fuertes ante el racismo institucional. Denunciamos ante la Diputación del Común que el Cabildo les quitó la tarjeta de transporte terrestre a los migrantes. Ganamos esa batalla y logramos que se restableciera para los que están en asilo. También peleamos por el bono de transporte aéreo y marítimo, que se le niega a personas que cotizan, pagan Seguridad Social e impuestos, solo porque su tarjeta no dice «larga duración». Y, por supuesto, está la lucha por el carné de conducir; el canje con Venezuela está suspendido desde 2022, arrebatándoles una herramienta de trabajo fundamental.

Detención de Nicolás Maduro

-Detienen a Nicolás Maduro. ¿Qué es lo que realmente está pasando allí según su análisis?

-En mi opinión, lo único que en Venezuela está pasando es que hay un alivio porque Maduro está fuera, pero del resto tenemos un secuestro por parte de Donald Trump y del Gobierno de Estados Unidos, que ha asumido el control económico en Venezuela. Las riquezas del petróleo entran en EEUU y no se revierten en resolver la crisis de los trabajadores. Donald Trump sigue expulsando venezolanos cada semana de Estados Unidos, personas que en muchos casos terminan intentando venir a España.

"Que el Gobierno de España suprima la residencia humanitaria a los venezolanos desde el 30 de junio es una medida 'estilo Donald Trump"

Residencia humanitaria a los venezolanos

-El Gobierno de España ha anunciado que va a suprimir la residencia humanitaria a los venezolanos a partir del 30 de junio. Su asociación habla de entre 5.000 y 8.000 ciudadanos venezolanos en el Archipiélago en riesgo de desprotección.

-Incluso más personas. Es una contradicción flagrante. El gobierno de España cuestiona a Trump, pero al retirarnos la residencia por razones humanitarias está tomando una medida ‘estilo Donald Trump’. La residencia humanitaria no fue un regalo; fue una conquista tras una decisión de la Audiencia Nacional por la crisis económica y social de Venezuela en 2018. Ahora, parece que España quiere obligar a la gente a regresar sin que existan las condiciones mínimas para ello.

Regularización inmigrantes

-Coincide el fin de la residencia humanitaria a Venezuela y el plazo para regularización extraordinaria de inmigrantes ¿Cómo afecta a los venezolanos?

-El problema es que se solapan dos cuestiones el 30 de junio. Eso está calculado para asustar a la gente. La regularización extraordinaria que anunció la ministra Elma Saiz es temporal, solo por un año. Si obligan a los venezolanos que ya tienen trámites adelantados por la residencia humanitaria a ir por esa vía, les están haciendo retroceder en sus derechos. Al pasar ese año, necesitarán un contrato de trabajo y otros requisitos para no caer en la irregularidad sobrevenida.

-Ante este panorama, ¿qué es lo que ustedes proponen?

-Pedimos una transición justa. Nuestras peticiones son claras: que las solicitudes de protección internacional de venezolanos hechas antes del 30 de junio se resuelvan derivando a la residencia por razones humanitarias, como antes; que quienes ya tienen el proceso en marcha de asilo (como la tarjeta roja) también terminen en razones humanitarias; y que quienes ya tienen la humanitaria de un año puedan renovarla por un segundo año para poder acceder a la nacionalidad española. Además, pedimos ampliar el plazo del 30 de junio para la regularización extraordinaria de inmigrantes en general, ya que el cuello de botella en las oficinas de extranjería va a ser enorme. Nosotros acabamos de ser inscritos en el registro de entidades colaboradoras de extranjería.

Informes de vulnerabilidad

-¿Eso que supone?

- Esto supone que las personas pueden acudir y nosotros mismos preparamos sus expedientes de forma gratuita y los subiremos directamente a la plataforma de extranjería. Las entidades colaboradoras somos las que hacemos el informe de vulnerabilidad y el volumen que estamos teniendo ya es grande, y vamos a necesitar recursos.

María Corina Machado, en Madrid

-María Corina Machado, la opositora al gobierno actual de Venezuela, visita Madrid este sábado, ¿qué opina de que no se reúna con Pedro Sánchez sino con el PP e incluso con Vox?

-Yo atiendo a venezolanos de cualquier orientación política y la asociación es independiente y autónoma de cualquier credo, religión o partido. Otra cosa es lo que opine personalmente.

Ni Corina ni Delcy: los trabajadores

-Corina habla de elecciones libres y defiende a Donald Trump.

-Como trabajadora y dirigente sindical de Venezuela, no tengo garantía ni del lado del gobierno que está 'ahorita', ni de la gente que está liderando mayoritariamente la oposición, de que haya mejoras para los trabajadores y el pueblo venezolano. No veo ninguna posibilidad clara en ninguno de los dos lados. Para mí, la manifestación que ha habido de los trabajadores ha sido decisiva, y Delcy Rodríguez ya ha dicho que va a subir los salarios. Si logramos llegar a Miraflores en un país donde hace 14 años no nos podíamos movilizar, algo podremos hacer. Creo que, finalmente, los trabajadores vamos a dar la talla para transformar nuestro país.