Las patronales exigen a Fernando Clavijo que mantenga el pulso por la cogestión aeroportuaria

El empresariado canario cierra filas en torno a la necesidad de que el Archipiélago tenga voz en la gestión de sus aeropuertos y pide al Gobierno autonómico que no rebaje la presión tras el rechazo expresado el pasado jueves por la dirección de Aena. Tanto la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) como la CEOE de Tenerife coinciden en que la participación de las Islas en los órganos de decisión no solo es legítima –así lo establece el Estatuto de Autonomía–, sino «urgente» ante la falta de avances en los últimos años. Los empresarios animan al presidente canario, Fernando Clavijo, a que mantenga el pulso con el Estado y no se amedrente ante el portazo planteado por el presidente de la empresa semipública, Maurici Lucena.

El líder del Ejecutivo canario ya dejó esta mañana muy claro que la opinión del representante de Aena no va a cambiar la hoja de ruta del Gobierno autonómico. «El presidente de Aena siempre se ha preocupado mucho por proteger los intereses privados. Me preocupa más lo que diga el presidente de España o el ministro», aseguró al ser preguntado por la negativa de Lucena.

Criterios empresariales

Clavijo recordó que el Estatuto de Autonomía aprobado en 2018 ampara la presencia de Canarias en la gestión de estas infraestructuras y aseguró que el Ejecutivo autonómico mantendrá esa reivindicación. En este sentido, apuntó que más allá de la opinión del presidente de Aena, la clave está en la posición del Gobierno central, al que reclama que actúe en función del interés general y no de criterios empresariales.

El posicionamiento del Ejecutivo estatal, por ahora, no se mueve de ahí. El ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha mostrado dispuesto a explorar fórmulas de coordinación con Canarias, pero rechaza su entrada en la gestión y defiende el actual modelo en red de Aena bajo competencia estatal. Eso sí, ambas administraciones acordaron en la comisión bilateral del pasado 10 de abril activar grupos de trabajo técnicos para avanzar en materia aeroportuaria.

En su valoración Clavijo también aprovechó para criticar las últimas decisiones de la empresa semipública. «Nos chirría que en la situación que estamos viviendo se suban las tasas para financiar operaciones de Aena en Brasil o en Argentina. No creemos que ese sea espíritu y razón de ser de una empresa que gestiona los aeropuertos españoles y canarios», afirmó.

Nuevo portazo

Las patronales canarias tampoco están satisfechas con la postura del Lucena. El presidente de la CCE, Pedro Ortega, insiste en la necesidad de que Canarias esté presente en el órgano de administración que toma las decisiones sobre los aeropuertos del Archipiélago. A su juicio, no se puede aceptar un nuevo portazo y defiende que hay que empezar a recorrer ese camino cuanto antes, aunque sea con pasos graduales. «No podemos estar en la negación, debemos empezar a participar», afirma. Ortega asegura que la solicitud lleva años sobre la mesa sin ningún recorrido visible e insiste en la importancia de empezar a ver «hechos concretos». «No vale de nada tener buenas sensaciones si no tenemos avances reales y eso que el Estatuto de Autonomía reconoce ese derecho», critica.

En la misma línea, el presidente de CEOE Tenerife, Pedro Alfonso, pone el foco en la desconexión entre la gestión de Aena y la realidad insular. Advierte de retrasos en inversiones anunciadas y de infraestructuras que no responden a las necesidades del territorio, lo que genera preocupación en el tejido empresarial del Archipiélago. «No hay sintonía entre la realidad de lo que las islas necesitan y lo que Aena está invirtiendo y lo que está gestionando», defiende.

Alfonso considera que los actuales mecanismos de participación no funcionan y que la única vía eficaz es acceder a los órganos de decisión, donde se definen las estrategias. A su entender, la compañía no ha incorporado la realidad canaria en su planificación y reclama un cambio de actitud que tenga en cuenta la singularidad de las Islas como región ultraperiférica. «Somos un territorio que aporta mucha actividad y muchos ingresos a la institución», recuerda.

Las dos organizaciones coinciden en defender la compatibilidad entre la gestión pública y la colaboración con el sector privado, pero recalcan que esa fórmula debe incluir a Canarias en la toma de decisiones. n