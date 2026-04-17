Regularización de inmigrantes en Canarias: dónde y cómo hacer los trámites en 2026

La regularización de inmigrantes en Canarias se ha convertido en uno de los procesos administrativos más relevantes de 2026, especialmente tras la puesta en marcha de un procedimiento extraordinario que busca dar respuesta a miles de personas en situación irregular. El sistema habilitado para este proceso combina diferentes canales, pero destaca especialmente la red de oficinas de Correos, que se ha convertido en el principal punto de acceso para presentar solicitudes. En Canarias hay más de 20 oficinas habilitadas, distribuidas entre las dos provincias, lo que facilita el acceso incluso en islas no capitalinas.

En la provincia de Las Palmas, los puntos se concentran en municipios como Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Vecindario y Maspalomas, además de extenderse a otras islas con oficinas en Arrecife (Lanzarote) y Puerto del Rosario (Fuerteventura). Por su parte, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la cobertura incluye Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Los Cristianos, Adeje, San Isidro y El Médano, así como capitales insulares como San Sebastián de La Gomera, Santa Cruz de La Palma y Valverde (El Hierro).

Este despliegue convierte a Correos en la opción más accesible para la mayoría de los solicitantes, especialmente para quienes residen fuera de las capitales.

Atlas News

Las oficinas de Extranjería: el canal oficial

Además de Correos, el proceso de regularización de inmigrantes también se tramita a través de las oficinas de Extranjería, que siguen siendo el canal oficial para la gestión de expedientes. En Canarias existen dos principales, una en cada provincia.

A diferencia de Correos, estas oficinas suelen requerir cita previa, lo que puede ralentizar el acceso, pero también permite una atención más especializada en casos complejos o incidencias en la documentación.

Otras vías disponibles

El sistema también contempla alternativas que buscan descongestionar la atención presencial. Entre ellas destaca la tramitación online, a través de plataformas digitales del Estado. Este tipo de trámite permite iniciar el procedimiento sin tener que acudir de manera presencial a las oficinas, lo que resulta más cómodo, y sencillo para muchas personas.

Los registros de administraciones públicas y organismos como la Seguridad Social están habilitados para la que se puedan presentar de solicitudes. Y a los organismos oficiales se les une la presencia de ONG y entidades colaboradoras, que ofrecen asesoramiento y apoyo a las personas migrantes que quieran poner en marcha el proceso. Estas opciones son útiles para quienes cuentan con certificado digital o necesitan orientación previa antes de formalizar su solicitud.

Colas en el primer día de la regularización extraordinaria de migrantes / Manu Mitru

Un aspecto importante en este tipo de trámites es la aparición de prácticas abusivas. Durante los cuales, en ocasiones se han detectado casos de personas o intermediarios que cobran cantidades elevadas por realizar gestiones que, en muchos casos, pueden hacerse de forma gratuita o con costes mínimos. Por este motivo, las autoridades insisten en que no es obligatorio contratar abogados o gestores, salvo en situaciones específicas y se recomienda acudir a fuentes oficiales o entidades reconocidas para evitar caer en fraudes.