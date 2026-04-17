Los veterinarios de Canarias exigen más protección frente a agresiones y enfermedades: "También somos sanitarios"

El día a día de los veterinarios transcurre entre mordeduras, arañazos, coces, cornadas y estrés derivado de guardias, urgencias y jornadas laborales que pueden superar las 45 horas semanales. Con todo eso y pese a estar reconocidos por ley como personal sanitario, no tienen los mismos controles de salud –ni física, ni mental– que médicos, enfermeros o cualquier otra profesión de esa rama. «No pedimos de más, no queremos un plus, lo que exigimos es que se nos reconozca como lo que somos –sanitarios– y se nos garantice más protección y controles», explica la presidenta del Colegio de Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife, María Luisa Fernández.

A nivel nacional, este colectivo lleva ya un año y medio en pie de guerra por este mismo motivo e incluso han logrado que el debate se instale en el Congreso de los Diputados, a través de una Comisión de Estudio. Los profesionales que ejercen en las Islas se han sumado a esta lucha por una mayor seguridad y protección porque, según defienden, la situación en Canarias es «igual o peor» que en el resto de España.

Ocho de cada diez veterinarios sufren el conocido como síndrome de burnout o trabajador quemado, es decir, un agotamiento físico, mental y emocional crónico derivado del estrés laboral prolongado. En la misma línea, cuatro de cada diez se han planteado abandonar. Además, la presidenta del Colegio tinerfeño subraya que, entre las profesiones sanitarias, son la que tiene mayor índice de suicidios.

"Nos vemos desplazados"

Aun así, apunta, no están dentro de los parámetros que las administraciones establecen para el tratamiento de enfermedades relacionadas con las profesiones sanitarias. Quienes trabajan en esa rama tienen controles de salud física y mental y están más protegidos frente a cuestiones como enfermedades o agresiones. «Nosotros no, por eso nos vemos desplazados», subraya Fernández.

En este sentido, recuerda que los veterinarios no son solo los que trabajan en clínicas con pequeños animales: «Las labores de salud pública son la base de nuestra profesión». Como ejemplos señala que trabajan en granjas o en mataderos, que realizan inspecciones o controles de alimentación y que también ejercen para las administraciones públicas.

Salud pública

En todos estos puestos vigilan cuestiones como la zoonosis –enfermedades infecciosas que han pasado de un animal a humanos–, cuidan de la salud de las personas y realizan labores de prevención, como cualquier otro sanitario. «En la atención a los animales hay una casuística tremenda, desde arañazos y estrés en clínicas, hasta cornadas y problemas de transporte en ganadería; lo que queremos es que, cuando nos pase algo, respondan por nosotros», añade.

Además de exigir que patologías como la brucelosis –infección bacteriana que se transmite de animales a personas– sean consideradas enfermedades laborales, también quieren tener más autoridad. «Si hay una agresión a un médico o a un enfermero es la Administración quien los cubre, quien los protege; en nuestro caso no es así, ni siquiera cuando acudimos a inspecciones en hoteles o restaurantes», resalta.

Fuga de talento

As u juicio, todas estas cuestiones han derivado en una fuga de talento, pues muchos veterinarios terminan sus estudios y se van a otros países con mejores salarios y mejores condiciones laborales. «Somos una de las profesiones universitarias peor remuneradas y eso carga al profesional, para quienes se forman –y se forman muy bien– es una falta de reconocimiento», critica.

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A nivel nacional, la Organización Colegial Veterinaria ha impulsado un estudio para conocer los motivos de su malestar emocional y, sobre todo, para dimensionar el problema y para orientar futuras medidas preventivas.