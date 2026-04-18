La Aemet alerta de más calima en Canarias durante el domingo: estas son las islas con peor calidad de aire
La intrusión de aire africano empeorará la visibilidad, disparará las partículas en suspensión y dejará ambiente muy cálido en buena parte del archipiélago
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene el aviso por calima, calor y viento en Canarias durante este domingo, en un episodio marcado por la llegada de polvo sahariano en suspensión que afectará a todas las islas y empeorará notablemente la calidad del aire. Se recomienda limitar actividades físicas intensas al aire libre, especialmente en las horas de mayor concentración de partículas.
El episodio será más intenso en las islas orientales y en zonas de medianías y cumbres, donde la visibilidad puede reducirse de forma clara. Además, el ambiente vendrá acompañado de temperaturas altas para la época, con máximas superiores a 30 ºC en numerosos puntos y valores cercanos a 34 ºC en áreas interiores y de sotavento.
También persistirá el viento del este y del sur, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en cumbres y vertientes expuestas de varias islas. En algunos puntos no se descartan lluvias débiles con barro por la presencia de polvo en suspensión.
Las autoridades sanitarias aconsejan extremar la precaución a personas con problemas respiratorios, mayores y población sensible, además de mantener ventanas cerradas si la calima se intensifica en el entorno cercano.
Previsión del tiempo por Islas
LANZAROTE
Intervalos de nubes medias y altas, tendiendo a poco nuboso por la tarde. Calima generalizada durante la jornada. Se superarán los 30 ºC en amplias zonas, con hasta 34 ºC en interior y oeste. Viento flojo a moderado del este, con intervalos fuertes en el oeste.
Arrecife: 21 / 28 °C
FUERTEVENTURA
Intervalos nubosos al inicio y cielos más abiertos desde mediodía. Calima notable durante todo el día. Más de 30 ºC en muchas zonas y hasta 34 ºC localmente. Viento del este flojo a moderado, con rachas fuertes en el oeste.
Puerto del Rosario: 21 / 26 °C
GRAN CANARIA
Nubes medias y altas al comienzo, tendiendo a poco nuboso. Posibles gotas débiles con barro a primeras horas en interior. Calima más significativa en medianías y cumbres. Más de 30 ºC en medianías y costas del suroeste. Viento moderado a fuerte del sur en zonas altas.
Las Palmas de Gran Canaria: 20 / 28 °C
TENERIFE
Intervalos nubosos al inicio y tendencia a cielos más despejados. Posibles gotas débiles con barro en zonas altas a primeras horas. Calima más intensa en medianías y cumbres del sur. Más de 30 ºC en medianías y puntos bajos del sur y norte metropolitano. Rachas muy fuertes en cumbres centrales.
Santa Cruz de Tenerife: 19 / 28 °C
LA GOMERA
Poco nuboso con algunas nubes medias al inicio. Calima en medianías y zonas altas, bajando ligeramente al final. Temperaturas en ligero descenso, aunque con ambiente cálido. Viento moderado a fuerte del sur en zonas elevadas.
San Sebastián de La Gomera: 20 / 28 °C
LA PALMA
Poco nuboso, con intervalos de nubes medias a primeras horas. Calima en medianías y cumbres, remitiendo al final. Temperaturas en ligero o moderado descenso. Rachas fuertes en cumbres del norte y medianías expuestas.
Santa Cruz de La Palma: 19 / 25 °C
EL HIERRO
Poco nuboso con intervalos de nubes medias al amanecer. Calima en zonas altas y medianías, con ligera mejoría final. Temperaturas algo más suaves. Viento moderado a fuerte del sur en altura.
Valverde: 14 / 24 °C
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