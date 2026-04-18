Canarias vive hoy sábado un episodio de calor con hasta 34 grados, calima y viento fuerte

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado un cambio destacado del tiempo en Canarias, con una subida notable de las temperaturas, presencia de calima y viento de componente este a sur en buena parte del archipiélago. En varios puntos se podrán superar los 30 grados y no se descartan registros de hasta 34 grados en zonas interiores y medianías del oeste.

Las capitales provinciales registrarán máximas de 27 grados en Las Palmas de Gran Canaria y 29 en Santa Cruz de Tenerife. El ambiente será más cálido de lo habitual para estas fechas, especialmente en vertientes oeste, sur e interiores de varias islas.

Además del calor, la jornada estará marcada por la calima, más intensa durante la segunda mitad del día y en zonas altas. El viento soplará flojo o moderado, con intervalos fuertes en cumbres y áreas expuestas, donde no se descartan rachas muy fuertes. En algunas islas también existe baja probabilidad de goterones aislados o alguna tormenta dispersa en zonas interiores.

LANZAROTE — Previsión estable con calor destacado

Intervalos de nubes medias y altas durante la jornada. Calima más notable en zonas altas y por la tarde. Las temperaturas subirán con fuerza, especialmente en el oeste e interior. Se esperan más de 30 grados en amplias zonas y hasta 34 grados en el oeste interior. Viento del este flojo a moderado, con intervalos fuertes en el oeste durante la mañana.

Temperaturas (°C): Arrecife 18 / 29

FUERTEVENTURA — Ambiente muy cálido y calima

Nubes medias y altas con presencia de calima, más significativa durante la segunda mitad del día. Ascenso térmico notable en el oeste e interior. También podrán superarse los 30 grados y alcanzarse localmente los 34 grados. Viento del este flojo a moderado, con intervalos fuertes y alguna racha muy fuerte en el oeste.

Temperaturas (°C): Puerto del Rosario 18 / 26

GRAN CANARIA — Calor intenso en medianías y riesgo de tormenta aislada

Intervalos nubosos, con posible nubosidad de evolución en el interior por la tarde. No se descarta algún goterón o tormenta dispersa. Calima más notable en medianías y cumbres durante la tarde. Se superarán los 30 grados en medianías y costas del suroeste, con hasta 34 grados en medianías del oeste. Viento del este girando al sur, con intervalos fuertes en cumbres y zonas resguardadas.

Temperaturas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 19 / 27

TENERIFE — Fuerte subida térmica en norte y suroeste

Nubes medias y altas, con evolución en interiores durante la tarde y baja probabilidad de chubascos aislados o tormenta dispersa. Calima más intensa en medianías y cumbres del sur. Se esperan más de 30 grados en medianías y zonas bajas del norte, sur y suroeste. Hasta 34 grados en medianías del oeste. Viento del este rolando al sur, con intervalos fuertes en cumbres y vertiente norte.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de Tenerife 18 / 29

LA GOMERA — Ascenso térmico en zonas bajas del norte

Intervalos de nubosidad media y alta. Calima más notable en medianías y zonas altas del sur. Las máximas subirán en zonas bajas del norte y localmente se alcanzarán los 30 grados en medianías. Viento flojo a moderado del nordeste girando a este; más intenso en zonas altas.

Temperaturas (°C): San Sebastián de La Gomera 20 / 28

LA PALMA — Ambiente más cálido y calima por la tarde

Intervalos nubosos en general. Calima más significativa en medianías y cumbres a partir de la tarde. Temperaturas en ascenso ligero o moderado. Viento del este en costas, más intenso del sur en cumbres, con rachas fuertes.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de La Palma 17 / 28

EL HIERRO — Suben las temperaturas con calima en altura

Nubes medias y altas durante la jornada. Calima más destacada en medianías y zonas altas por la tarde. Temperaturas en ligero o moderado ascenso. Viento del nordeste girando al este y perdiendo intensidad al final del día.

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Temperaturas (°C): Valverde 17 / 25