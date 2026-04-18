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Canarias vive hoy sábado un episodio de calor con hasta 34 grados, calima y viento fuerte

El episodio dejará temperaturas inusualmente altas para abril, ambiente turbio por polvo en suspensión y rachas intensas en medianías y cumbres

Previsión del tiempo en Canarias (del 13 al 19 de abril)

Previsión del tiempo en Canarias (del 13 al 19 de abril)

La Provincia

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado un cambio destacado del tiempo en Canarias, con una subida notable de las temperaturas, presencia de calima y viento de componente este a sur en buena parte del archipiélago. En varios puntos se podrán superar los 30 grados y no se descartan registros de hasta 34 grados en zonas interiores y medianías del oeste.

Las capitales provinciales registrarán máximas de 27 grados en Las Palmas de Gran Canaria y 29 en Santa Cruz de Tenerife. El ambiente será más cálido de lo habitual para estas fechas, especialmente en vertientes oeste, sur e interiores de varias islas.

Además del calor, la jornada estará marcada por la calima, más intensa durante la segunda mitad del día y en zonas altas. El viento soplará flojo o moderado, con intervalos fuertes en cumbres y áreas expuestas, donde no se descartan rachas muy fuertes. En algunas islas también existe baja probabilidad de goterones aislados o alguna tormenta dispersa en zonas interiores.

LANZAROTE — Previsión estable con calor destacado

Intervalos de nubes medias y altas durante la jornada. Calima más notable en zonas altas y por la tarde. Las temperaturas subirán con fuerza, especialmente en el oeste e interior. Se esperan más de 30 grados en amplias zonas y hasta 34 grados en el oeste interior. Viento del este flojo a moderado, con intervalos fuertes en el oeste durante la mañana.

Temperaturas (°C): Arrecife 18 / 29

FUERTEVENTURA — Ambiente muy cálido y calima

Nubes medias y altas con presencia de calima, más significativa durante la segunda mitad del día. Ascenso térmico notable en el oeste e interior. También podrán superarse los 30 grados y alcanzarse localmente los 34 grados. Viento del este flojo a moderado, con intervalos fuertes y alguna racha muy fuerte en el oeste.

Temperaturas (°C): Puerto del Rosario 18 / 26

GRAN CANARIA — Calor intenso en medianías y riesgo de tormenta aislada

Intervalos nubosos, con posible nubosidad de evolución en el interior por la tarde. No se descarta algún goterón o tormenta dispersa. Calima más notable en medianías y cumbres durante la tarde. Se superarán los 30 grados en medianías y costas del suroeste, con hasta 34 grados en medianías del oeste. Viento del este girando al sur, con intervalos fuertes en cumbres y zonas resguardadas.

Temperaturas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 19 / 27

TENERIFE — Fuerte subida térmica en norte y suroeste

Nubes medias y altas, con evolución en interiores durante la tarde y baja probabilidad de chubascos aislados o tormenta dispersa. Calima más intensa en medianías y cumbres del sur. Se esperan más de 30 grados en medianías y zonas bajas del norte, sur y suroeste. Hasta 34 grados en medianías del oeste. Viento del este rolando al sur, con intervalos fuertes en cumbres y vertiente norte.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de Tenerife 18 / 29

LA GOMERA — Ascenso térmico en zonas bajas del norte

Intervalos de nubosidad media y alta. Calima más notable en medianías y zonas altas del sur. Las máximas subirán en zonas bajas del norte y localmente se alcanzarán los 30 grados en medianías. Viento flojo a moderado del nordeste girando a este; más intenso en zonas altas.

Temperaturas (°C): San Sebastián de La Gomera 20 / 28

LA PALMA — Ambiente más cálido y calima por la tarde

Intervalos nubosos en general. Calima más significativa en medianías y cumbres a partir de la tarde. Temperaturas en ascenso ligero o moderado. Viento del este en costas, más intenso del sur en cumbres, con rachas fuertes.

Temperaturas (°C): Santa Cruz de La Palma 17 / 28

EL HIERRO — Suben las temperaturas con calima en altura

Nubes medias y altas durante la jornada. Calima más destacada en medianías y zonas altas por la tarde. Temperaturas en ligero o moderado ascenso. Viento del nordeste girando al este y perdiendo intensidad al final del día.

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Temperaturas (°C): Valverde 17 / 25

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