ICSE, en el TOP 5 nacional como excelente lugar para trabajar

En un contexto en el que la atracción y fidelización del talento se ha convertido en uno de los grandes retos de las organizaciones, el grupo ICSE ha dado un paso importante al situarse entre las cinco mejores empresas para trabajar en España, según el ranking nacional de Best Workplaces elaborado por la certificadora internacional Great Place to Work.

Este reconocimiento no sólo consolida a ICSE como un referente en el ámbito educativo, sino que marca un hito para Canarias, al convertirse en la primera y única organización del archipiélago en el rango de 50-100 empleados/as en acceder a este ranking de excelencia empresarial.

El grupo, que ya había sido certificado como “Excelente Lugar para Trabajar” en 2024 y 2025 da ahora un salto cualitativo al ser distinguido entre las mejores organizaciones del país por la calidad de su cultura corporativa y el alto nivel de satisfacción de su equipo humano.

Profesorado, personal administrativo, equipos de gestión, comunicación y área comercial coinciden en una valoración excepcional en todos los parámetros analizados, destacando especialmente el clima laboral, la cohesión interna y el sentido de pertenencia.

Un logro importante en el ámbito educativo que posiciona a ICSE como referente en gestión de personas a nivel nacional. Ha sido el único centro de FP de España incluido en el ranking.

Pero más allá de los reconocimientos, ICSE representa un modelo organizativo basado en un principio claro: poner a la persona en el centro de su actividad.

“El alumno está en el centro del aula, pero también la persona está en el centro de nuestra organización”, señala su presidente, José Domingo Martín. “No se trata solo de formar profesionales, sino de construir un entorno donde las personas quieran crecer, aportar y desarrollarse.”

Profesorado y equipo de ICSE. / La Provincia

Con más de 46 años de trayectoria, ICSE ha evolucionado hasta convertirse en uno de los principales referentes de la Formación Profesional en España, siendo actualmente el primer centro de Canarias y el cuarto a nivel nacional entre los mejores centros privados de FP.

A este posicionamiento se suma la obtención del sello EFQM +600, uno de los reconocimientos más altos a nivel europeo en excelencia en gestión, un nivel que ningún otro centro educativo ha alcanzado hasta ahora en Canarias.

La clave de estos logros, según la dirección del grupo, reside en una cultura empresarial basada en la confianza, la empatía y el compromiso.

“Las personas no vienen solo a trabajar por un salario económico. Vienen también por un salario emocional: el orgullo de pertenecer a un proyecto, de sentirse valoradas y de formar parte de un equipo alineado con unos valores y un propósito.”

No es casualidad que una de las valoraciones destacadas en el informe de Great Place to Work defina a ICSE como “un grupo empresarial con alma” un concepto que sintetiza una cultura basada en la cercanía en la dirección, la escucha activa la empatía, la conciliación.

Situarse en el ranking supone mucho más que una certificación. Tal como explica la propia entidad certificadora, obtener la certificación Great Place To Work no es solo un reconocimiento simbólico, sino una validación rigurosa basada en la preparación directa de los empleados/as. Para lograrlo es necesario alcanzar un índice de confianza superior al 65% sobre 100, basada en el acompañamiento, el desarrollo personal y profesional, credibilidad, el respeto, el orgullo de pertenencia y la cohesión del equipo.

Formar parte del ranking Best Workplaces supone un nivel superior, ya que no solo es un buen lugar para trabajar sino que destaca entre los mejores del país.

Una organización donde la dirección escucha, acompaña, impulsa el crecimiento personal y profesional, y facilita la conciliación, generando un entorno en el que cada persona se siente importante. Una filosofía empresarial que se traduce en un alto nivel de satisfacción.

En un momento en el que Canarias busca posicionarse como territorio atractivo para el talento, modelos como el de ICSE apuntan hacia una idea clara: no basta con atraer talento, es necesario generarlo, desarrollarlo y cuidarlo.

“Si queremos que Canarias sea tierra de talento, debemos empezar por construir organizaciones que estén a la altura de ese talento.” “El talento es el activo más estratégico que tiene una compañía”

Excelencia en gestión: el reconocimiento por parte de Great Place To Work coincide en el tiempo con otro hito relevante para la organización ICSE: la obtención del sello europeo en excelencia en gestión EFQM +600 máximo y reconocimiento europeo en la excelencia en gestión otorgada por el Club Excelencia. Un nivel alcanzado por muy pocas organizaciones de España y sin precedentes en el ámbito educativo en Canarias. Ambos reconocimientos, aunque diferentes en su enfoque, coinciden en un punto esencial: la cultura organizativa centrada en las personas como base de la excelencia.