Adidas, nazis y patriotismo

A pesar de un pasado que siempre acompañará a la historia de esta marca deportiva, calzado oficial en los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín, Adidas sigue siendo un emblema patriótico para los alemanes.

Adidas retiróel dorsal 44 de la camiseta de la selección alemana en la última Eurocopa y varió el diseño gráfico del número 4 al ser comparada visualmente con el símbolo de las SS. Si bien la marca deportiva responsabilizó del error a la Federación Alemana de Fútbol y a su socio, el comerciante de ropa de fútbol 11teamsports, como responsables del diseño de los nombres y números de las camisetas, Adidas tiene claro desde hace décadas que debe borrar inmediatamente cualquier huella que sugiera vinculación alguna con el régimen nazi…

A principios del siglo XX, dos hermanos crearon una empresa de calzado deportivo. Adolf (Adi) Dassler se ocupaba de la parte creativa y su hermano mayor, Rudolf, de la comercial. Al ser los únicos fabricantes de zapatillas deportivas del país y conscientes de la obsesión de los nazis por el deporte vieron una gran oportunidad de negocio. Al poco tiempo se convirtieron en proveedores para los clubes de las Juventudes Hitlerianas y fueron el calzado oficial durante los Juegos Olímpicos de Verano de 1936, en Berlín. La fama alcanzada por la calidad de sus diseños era ya tanta que durante aquellos polémicos JJOO incluso lograron convencer al atleta afroamericano Jesse Owens para que corriera con unas zapatillas de clavos, ideadas por Adi. Owens no solo consiguió cuatro medallas de oro utilizando la técnica alemana, sino que además dejó en evidencia la superioridad de la raza aria que defendían los nazis.

Al estallar la Segunda Guerra Mundial, mientras Rudolf fue llamado a filas (estaba afiliado al partido nacionalsocialista), Adi se quedó al frente de la fábrica donde se empezaron a fabricar lanzacohetes para el Tercer Reich. Pero una vez acabada la contienda internacional se libró otra gran guerra fratricida en la empresa de los Dassler. Ambos hermanos fueron juzgados por los aliados, pero trabajadores judíos salieron en defensa de Adi explicando que los había ayudado e incluso protegido y este pudo crear su propia marca deportiva: Adidas. Más tarde, Rudolf haría lo mismo con Puma.

Pero pese a ese pasado que siempre acompañará a la historia de esta marca; Adidas sigue siendo un emblema patriótico para los germanos. «Adidas y Alemania son para mí parte de un todo. Hubiera deseado un poco de patriotismo económico», declaraba hace solo unos días el ministro de Economía germano cuando la Federación Alemana de Fútbol anunció que a partir de 2027, y después de siete décadas de colaboración, las tres rayas de la marca alemana serían sustituidas por el logo de la marca estadounidense Nike (quien les ofreció pagar el doble). Hasta la oposición estuvo de acuerdo con la queja del Gobierno y en una encuesta relámpago realizada por el diario Bild, en la que participaron 400.000 personas, un 85% se manifestó en contra de la decisión de la federación.

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Pero si por el bien del negocio Adi no renunció a trabajar para los nazis, seguro que Adidas entenderá que aquello de que «‘la pela es la pela’» pasa por delante de cualquier patriotismo o tradición.