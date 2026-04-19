El canario que cambió la historia del fútbol mundial

Brasil se enfrenta a Perú en los cuartos de final de la Copa del Mundo de México. En el estadio de Jalisco no cabe un alfiler aquel 14 de junio de 1970. Salta al campo la canarinha, que venía de ser campeona en 1958 y 1962 con su jogo bonito. A escasos instantes del pitido inicial, Pelé, el astro planetario, pide al árbitro que espere. Se arrodilla. Ante la mirada atónita de medio mundo, O Rei se ata los cordones y retrasa el comienzo del partido.

Aquella imagen en apariencia inocente se mantiene hoy como una de las más icónicas de la historia del fútbol. Pero de inocencia no hay nada. Tras esa jugada publicitaria audaz nada fue igual en el deporte, en las dos principales marcas de calzado deportivo, en el marketing. ¿Quién estuvo detrás de aquel truco que puso a millones de ojos en las relucientes King Puma de Pelé sin pagar un euro a las cadenas? Venía de Canarias. Su nombre, Hans Henningsen. Su lugar de nacimiento, Santa Cruz de Tenerife. Y cuando han pasado 11 años de su muerte, resulta increíble que esta figura haya permanecido en el más absoluto olvido. Hasta que ahora llega El Rey Puma.

Media Report, productora de Prensa Ibérica en las Islas, y Radio Televisión Canaria (RTVC), con la colaboración de la productora Ailalelo y el Gobierno de Canarias, sacan a la luz a este personaje fascinante con el documental El Rey Puma. Solo basta repasar la agenda de Hans Henningsen para entender su dimensión. Durante su largo apogeo, como aparece en esta película de una hora y media de duración, era capaz de desayunar con Alfredo Di Stéfano, almorzar con Pelé, cenar con Maradona y tomarse un café con Cruyff.

Hans Henningsen no solo se codea con la crème de la crème del balompié internacional -en su listín telefónico tenía los números de Bobby Charlton, Franz Beckenbauer, George Best, Luis Suárez o el que fuera presidente de la FIFA João Havelange-. También lo hace con personalidades de otros ámbitos, como la política y la cultura. Ahí estuvieron el escritor brasileño Nelson Rodrigues, la cantante de tango argentina Amelita Baltar o Henry Kissinger, secretario de Estado de EEUU durante los mandatos de Richard Nixon y Gerald Ford.

La película se estrena este martes (20:00 horas) en el Auditorio de Santa Cruz de Tenerife. A esa hora quedará alojada en la plataforma digital de Radio Televisión Canaria, Canarias Play. Será a partir de junio cuando se pueda ver en una de las grandes plataformas audiovisuales, Movistar Plus. El documental repasa por primera vez la trayectoria de un canario definido por quienes lo trataron como el desconocido que cambió el fútbol, el hombre que inventó el marketing deportivo, que convirtió a los futbolistas en marcas bien remuneradas, el visionario que se metió en el bolsillo a las estrellas del balón. Bohemio y refinado, dejó una estela inconfundible allí donde pisó. Envolvente, seductor, esbelto, su ascensión no se puede entender sin conocer su faceta de prestidigitador de las relaciones sociales.

A Fernando Ureña, el director de un documental que se rodó en 2024 entre Brasil, Argentina, Alemania, Francia, Madrid y Tenerife, le llamó la atención sobre todo «la inmensidad del personaje». «No fue solo Pelé; fueron Maradona, Menotti, Kempes, las selecciones al completo de Brasil y Argentina, el uruguayo Francescoli… Tantos y tantos nombres ilustres... Muy pocos han tenido el privilegio de manejarse en esos círculos y con esa influencia».

¿Cómo había logrado escalar tan alto? Hans Henningsen, que ya de joven quería ser periodista, tiene la habilidad de irse introduciendo en los mentideros mediáticos del deporte en Brasil al poco de llegar al país carioca en 1954, cuando solo tiene 21 años. Tras una adolescencia llena de brazadas y raquetazos en el Club Náutico de Santa Cruz, Hans decide cruzar el océano. En parte lo impulsa un espíritu aventurero que parece habitar el ADN de la familia. De hecho su padre, Ernest Henningsen, había hecho lo mismo: dejar su país natal (Alemania) para probar suerte en otro lugar muy diferente y alejado (Canarias). En la Isla, Ernest trabaja como representante de una empresa de transporte marítimo de carbón y se casa con la lagunera María del Carmen Sánchez.

Su hermana Marlis se acuerda perfectamente de aquella despedida. «Hans llegó un día y soltó: me voy a Brasil, que es el país del futuro. Y se marchó». Incluso conserva en la memoria la fecha exacta: 15 de abril de 1954. «Fue toda la familia a decirle adiós. Hubo llantos. Él no lloró. Estaba decidido».

El cambio no es fácil. Hans tiene que arremangarse y buscar trabajo en sectores muy alejados de su vocación, como la industria agrícola. Nunca deja de dar pasos, sin embargo, para llegar a donde realmente quería. Uno de los ecosistemas donde mejor se mueve es la noche, que en Río de Janeiro, donde fija su residencia, es especialmente intensa. Lo ve en plena acción en aquellos locales de moda de Copacabana otro tinerfeño. El escritor Alberto Vázquez Figueroa es en aquel momento corresponsal de un periódico español. «Allá me encontré con Hans, siempre exuberante y feliz», rememora. «Nos pegamos grandes comilonas y golfeamos mucho», añade entre risas. «Es uno de los mayores vividores que he visto en mi vida».

Brasil vive un boom económico y cultural. En la década de los 50 y principios de los 60, el país experimenta un periodo de intensa modernización, transformación cultural y contrastes políticos, marcado por un rápido crecimiento industrial y la construcción de una nueva capital, Brasilia. Todo florece en este crisol tropical. El fútbol también. Y no solo llegan los éxitos, sino la consolidación de una identidad futbolística que trasciende fronteras.

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El documental muestra cómo Hans Henningsen goza en este apogeo. Aprovecha las oportunidades. Comienza a colaborar con diarios y revistas, mientras Garrincha, Didí, Vavá, Zagallo y un menor de edad (17 años) bautizado como Edson Arantes do Nascimento -más conocido como Pelé-, maravillan en Suecia. La selección carioca gana su primera Copa del Mundo. Hans se sabe todos sus datos, sus estadísticas, las alineaciones, las decenas de jugadores que despuntan en Brasil y en general en Latinoamérica, los equipos de España... Traba amistad con Armando Nogueira, uno de los periodistas deportivos más seguidos de Brasil, y empieza a trabajar con él.