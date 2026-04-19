¿Hasta cuándo durará este calor y calima en Canarias?

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que la calima y el episodio de calor comiencen a remitir en Canarias durante este lunes, aunque todavía se registrarán valores elevados en varias zonas del archipiélago. En algunos puntos de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria aún podrán alcanzarse localmente los 30 ºC, especialmente en áreas interiores y vertientes del sureste.

Las temperaturas máximas tenderán a bajar de forma generalizada, con descensos más claros en sectores occidentales y medianías expuestas. En capitales, se esperan 22 ºC en Santa Cruz de Tenerife y 21 ºC en Las Palmas de Gran Canaria. Las mínimas seguirán suaves, lo que favorece noches templadas e incluso tropicales en algunos municipios costeros.

El viento soplará de componente oeste entre flojo y moderado, con intervalos fuertes en zonas expuestas y rachas muy intensas en cumbres. En el mar continuará la marejada con mar de fondo del noroeste. Aunque el episodio pierde fuerza, el ambiente seguirá cálido para la época al menos hasta el martes en varios puntos del archipiélago.

Predicción del tiempo por islas

LANZAROTE

Poco nuboso con algunos intervalos en norte y oeste al inicio y final del día. La calima irá remitiendo. Temperaturas mínimas en descenso y máximas bajando, aunque aún podrían alcanzarse 30 ºC localmente. Viento flojo del oeste, aumentando a moderado al final.

Arrecife: 18 / 28 °C

FUERTEVENTURA

Poco nuboso con intervalos en norte y oeste. Calima en retirada. Descenso térmico general, aunque seguirán valores altos en interiores y sureste. Viento flojo del oeste, aumentando después.

Puerto del Rosario: 18 / 27 °C

GRAN CANARIA

Poco nuboso en general, con algunos intervalos costeros de madrugada y al final del día. Calima en altura remitiendo. Máximas en descenso, aunque aún se rozarán los 30 ºC en la vertiente sureste. Viento flojo a moderado del oeste, más intenso en el noroeste.

Las Palmas de Gran Canaria: 17 / 21 °C

TENERIFE

Intervalos nubosos en costas y zonas bajas tendiendo a poco nuboso. Calima en altura remitiendo. Temperaturas en descenso, más notable en oeste y nordeste. Viento moderado del oeste con intervalos fuertes en el sureste.

Santa Cruz de Tenerife: 18 / 22 °C

LA GOMERA

Intervalos nubosos en costas al inicio, tendiendo a poco nuboso. Calima en retirada en altura. Máximas algo más bajas. Viento moderado del oeste.

San Sebastián de La Gomera: 19 / 24 °C

LA PALMA

Cielos nubosos en el oeste e intervalos en el resto, abriéndose durante la mañana. Temperaturas con ligero descenso. Viento moderado del oeste; más intenso en cumbres.

Santa Cruz de La Palma: 17 / 21 °C

EL HIERRO

Nuboso en el oeste e intervalos en el resto. Temperaturas algo más bajas. Viento moderado del oeste, con rachas más intensas en zonas altas.

Valverde: 13 / 19 °C