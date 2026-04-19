Huida a gran velocidad por Jinámar acaba con un agente herido tras ser arrastrado

Un agente de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria resultó herido durante una intervención en la que un motorista emprendió la huida tras ignorar las indicaciones policiales en la Rambla de La Concepción, en Jinámar.

Los hechos se produjeron en la mañana de hoy, cuando los agentes, que circulaban en vehículo radiopatrulla, observaron a dos conductores de motocicletas que transitaban en paralelo. Al detectar la presencia policial, ambos realizaron maniobras evasivas, por lo que los agentes les dieron el alto mediante señales acústicas y luminosas.

Uno de los conductores atendió las indicaciones y detuvo la marcha, mientras que el otro hizo caso omiso y aceleró con la intención de eludir a los agentes. Según el atestado, el motorista inició entonces una huida a gran velocidad por la vía, esquivando vehículos y circulando con temeridad, mostrando un claro desprecio por la seguridad del resto de usuarios.

Conducción temeraria

La persecución continuó hasta un punto en el que el conductor accedió a gran velocidad por un paso peatonal, donde tuvo que esquivar a varios transeúntes, entre ellos menores de edad que salían en ese momento en grupo de un campo de fútbol cercano.

Ante la imposibilidad de seguirle en vehículo debido al tráfico, los agentes continuaron la persecución a pie. Uno de ellos logró alcanzar la motocicleta y sujetarla por la parte trasera, instando al conductor a detenerse. Sin embargo, lejos de atender la orden, el motorista volvió a acelerar, arrastrando al agente, que cayó al suelo y sufrió lesiones en las manos, además de daños en su uniformidad.

El conductor logró continuar la huida y fue finalmente perdido de vista por los agentes en las inmediaciones de la calle Arjona Umpiérrez.

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Posteriormente, el individuo fue identificado por la Policía Local como autor de los hechos. Según consta en el atestado, carecía de permiso de conducción y la motocicleta que conducía no tenía seguro en vigor ni había superado la inspección técnica obligatoria.