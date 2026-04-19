“Mañana algo va a pasar en la isla”: El enigmático mensaje de Quevedo en Las Canteras que ha desatado la locura
El artista grancanario cita a sus seguidores este lunes a las 20:30 horas con un mapa de la playa de Las Canteras y una frase que apunta al lanzamiento de su nuevo proyecto, El Baifo
El artista grancanario Quevedo ha desatado la expectación en redes sociales tras publicar un mensaje enigmático que ya está dando mucho que hablar entre sus seguidores.
“Mañana algo va a pasar en la isla”. Con esa frase, acompañada de un mapa que apunta a la zona de la Plaza de Las Canteras y una hora concreta, las 20:30, el cantante ha encendido todas las alarmas.
El mensaje se completa con una despedida que ha aumentado aún más el misterio: “Hasta mañana. El Baifo está en casa”, en clara referencia a su esperado nuevo proyecto musical. Las reacciones no se han hecho esperar. En cuestión de minutos, las redes se han llenado de teorías: desde un posible concierto sorpresa hasta una acción promocional o el lanzamiento inminente del disco.
Sea lo que sea, todo apunta a que este movimiento forma parte de la estrategia previa al lanzamiento de 'El Baifo', uno de los trabajos más esperados del artista, que en las últimas semanas ya ha ido dejando pistas sobre su llegada.
Quevedo en Las Canteras: hora y lugar del misterioso anuncio del artista en Gran Canaria
En el mapa compartido por el artista apunta a la zona centro de la playa de Las Canteras, concretamente en el entorno de la plaza Saulo Torón, mirando hacia La Barra, uno de los puntos más reconocibles del litoral capitalino.
Gran Canaria vuelve así a situarse en el centro del foco, a la espera de lo que ocurra este lunes a las 20:30 horas en Las Canteras.
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