La Aemet anuncia que remiten la calima y el calor en Canarias, pero aún habrá hasta 30 grados hoy lunes en varias islas

La Aemet prevé que la calima y el episodio de calor comiencen a remitir en Canarias durante este lunes, aunque todavía se registrarán valores elevados en varias zonas del archipiélago. En algunos puntos de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria aún podrán alcanzarse localmente los 30 ºC, especialmente en áreas interiores y vertientes del sureste.

Las temperaturas máximas tenderán a bajar de forma generalizada, con descensos más claros en sectores occidentales y medianías expuestas. En capitales, se esperan 22 ºC en Santa Cruz de Tenerife y 21 ºC en Las Palmas de Gran Canaria. Las mínimas seguirán suaves, lo que favorece noches templadas e incluso tropicales en algunos municipios costeros.

El viento soplará de componente oeste entre flojo y moderado, con intervalos fuertes en zonas expuestas y rachas muy intensas en cumbres. En el mar continuará la marejada con mar de fondo del noroeste. Aunque el episodio pierde fuerza, el ambiente seguirá cálido para la época al menos hasta el martes en varios puntos del archipiélago.

LANZAROTE — Tiempo estable con ligera mejoría

Día poco nuboso, con algunos intervalos en norte y oeste a primeras y últimas horas. La calima irá remitiendo, aunque todavía se notará el ambiente seco y cálido. En interiores y sureste aún podrían alcanzarse localmente los 30 ºC.

Arrecife: 18 / 28 °C

FUERTEVENTURA — Ambiente soleado y todavía caluroso

Predominarán los cielos poco nubosos, con algunas nubes pasajeras en norte y oeste. La calima perderá intensidad durante la jornada. Seguirán temperaturas elevadas en zonas interiores y del sureste.

Puerto del Rosario: 18 / 27 °C

GRAN CANARIA — Contraste entre costas suaves y sureste muy cálido

Jornada poco nubosa en general, con intervalos en costas y zonas bajas a primeras y últimas horas. La calima en altura irá remitiendo. El sureste seguirá siendo la zona más cálida, con valores cercanos a 30 ºC.

Las Palmas de Gran Canaria: 17 / 21 °C

TENERIFE — Menos calor pero con viento fuerte en zonas expuestas

Intervalos nubosos en costas y zonas bajas, tendiendo a cielos más despejados desde la mañana. La calima en altura irá desapareciendo. El viento ganará protagonismo en áreas del sureste y cumbres.

Santa Cruz de Tenerife: 18 / 22 °C

LA GOMERA — Ambiente más limpio y descenso térmico suave

Nubes bajas en zonas costeras a primeras horas, con tendencia a poco nuboso durante el día. La sensación será más agradable tras varios días de calor.

San Sebastián de La Gomera: 19 / 24 °C

LA PALMA — Más nubes en el oeste y temperaturas a la baja

La vertiente occidental tendrá más nubosidad, mientras el resto de la isla irá abriendo claros con el paso de las horas. El calor pierde intensidad de forma progresiva.

Santa Cruz de La Palma: 17 / 21 °C

EL HIERRO — Jornada más fresca y variable

Nubosidad más presente en el oeste e intervalos en el resto. Ambiente más fresco respecto a días anteriores, con viento moderado y rachas más intensas en zonas altas.

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Valverde: 13 / 19 °C