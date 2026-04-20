Las ayudas a Canarias por la borrasca Therese: 186,8 millones de euros en subsidios a adjudicar, a más tardar, en diciembre
Los ayuntamientos cifran los daños provocados por el temporal en 108,6 millones en la provincia de Las Palmas y 78,2 en la de Santa Cruz de Tenerife, a falta de la valoración pericial encargada por el Gobierno central, y la resolución final está prevista para octubre
El Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, mantuvo este lunes una reunión en la Delegación del Gobierno en Canarias para informar sobre las líneas de ayuda activadas para reparar los daños provocados por la borrasca Therese. Los ayuntamientos cifran los daños totales en 186,8 millones de euros: 108,6 en la provincia de Las Palmas y 78,2 en la de Santa Cruz de Tenerife, a falta de la valoración pericial encargada por el Gobierno central. Torres afirmó que la visión de la administración del Estado es que "todo el proceso administrativo debe concluir en el año 2026", por lo que los plazos de adjudicación de los subsidios tienen, como máximo, hasta diciembre: tres meses después de la resolución final, prevista para octubre.
El ministro concretó que se contemplan ayudas para daños en viviendas y enseres; gastos de emergencia de los ayuntamientos; para reparación de infraestructuras municipales y la red viaria (en este caso, el Gobierno de España abonaría un mínimo del 50% de los costes de reconstrucción, a menos que se traten de obras de emergencia, en cuyo caso, abonaría la totalidad); un sistema de ayudas del Consorcio de Compensación orientado a bienes materiales dañados; exenciones fiscales y ayudas al sector primario. La mayor parte de las cuantías, según Torres, no corresponden a obras de emergencia, "que son de apenas de 1 millón de euros".
Plazos administrativos
La apertura de la convocatoria pública para solicitar las ayudas está prevista, según contó el ministro, para el 7 de junio, y el Gobierno contará con cuatro meses para emitir la resolución, es decir, hasta octubre. Una vez resuelta la petición, tendrán "un máximo de tres meses" para adjudicar las subvenciones, excepto en el caso de las obras de emergencia, en las que la administración del Estado adelantará el 85% de la cuantía correspondiente el día siguiente.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
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