De la calima a las lluvias intensas este martes en Canarias: pronóstico de la Aemet por islas

Las nubes se intercalarán con la calima en los cielos de Canarias este martes, cuando se esperan lluvias en general ligeras pero que podrían ser localmente intensas en algunas latitudes, acompañadas de viento flojo a moderado y temperaturas en descenso, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La máxima llegará a 22 grados en Santa Cruz de Tenerife y a 21 en Las Palmas de Gran Canaria y la mínima será de 17 grados en ambas capitales del archipiélago , conforme a su pronóstico, que detalla que el viento se prevé del noroeste flojo a moderado, aunque girando a norte por la tarde y, en el caso de Tenerife, con intervalos de fuerte durante la madrugada en el litoral suroeste y zonas altas del noreste, donde no se descarta alguna racha localmente muy fuerte.

En las aguas de Canarias se esperan vientos del oeste o del noroeste y fuerza 2 a 4, aunque con repuntes locales de 5 o incluso 6 en algunas áreas, y acompañados de marejadilla a marejada con fuerte marejada mar adentro, así como mar de fondo de oeste o noroeste de 1 a 2 metros, informa Efe.

La predicción del tiempo para el martes, por islas, es la siguiente:

LANZAROTE

Intervalos nubosos en general, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales hasta mediodía, abriendo amplios claros durante la tarde. No se descarta calima ligera en altura. Temperaturas máximas en moderado descenso, mínimas en ligero descenso. Viento del noroeste flojo a moderado, girando a norte por la noche.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 16 25

Calima en Lanzarote / Adriel Perdomo/Efe

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos en general, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales hasta mediodía, abriendo amplios claros durante la tarde. No se descarta calima ligera en altura. Temperaturas máximas en moderado descenso; mínimas sin cambios o en ligero descenso. Viento del noroeste flojo a moderado, girando a norte por la noche.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 17 22

GRAN CANARIA

Intervalos nubosos, predominando el cielo nuboso en el norte, así como en el interior y este por la tarde y en el sur a últimas horas. Lluvias ocasionales, débiles o localmente moderadas, más probables al final del día. No se descarta calima ligera en altura. Temperaturas máximas en moderado descenso; mínimas sin cambios en zonas bajas y en ligero descenso en zonas altas. Viento del noroeste flojo a moderado, girando a norte por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 17 21

TENERIFE

Intervalos nubosos, predominando el cielo nuboso en el norte y sureste. Lluvias ocasionales, débiles o localmente moderadas, más probables a primeras y últimas horas. No se descarta calima ligera en altura. Temperaturas máximas con pocos cambios salvo moderado descenso en el sureste; mínimas sin cambios en zonas bajas y en ligero descenso en zonas altas. Viento del noroeste flojo a moderado, con intervalos de fuerte durante la madrugada en el litoral suroeste zonas altas del noreste, donde no se descarta alguna racha localmente muy fuerte, girando a noreste por la tarde. En cumbres centrales, oeste moderado.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 17 22

LA GOMERA

Intervalos nubosos, predominando el cielo nuboso en el norte, así como en el interior y sureste por la tarde. Probables lluvias ocasionales, de carácter débil en general. No se descarta calima ligera en altura. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento de oeste a noroeste flojo a moderado, girando a noreste por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 18 23

LA PALMA

Intervalos nubosos, predominando el cielo nuboso en el norte, así como en el este durante la segunda mitad del día. Lluvias ocasionales, débiles o localmente moderadas. No se descarta calima ligera en altura. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del noroeste flojo a moderado, girando a noreste por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 15 22

EL HIERRO

Intervalos nubosos, predominando el cielo nuboso en el norte. Probables lluvias ocasionales, de carácter débil en general, principalmente en las vertientes con orientación norte. No se descarta calima ligera en altura. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del noroeste flojo a moderado, girando a noreste a últimas horas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 12 18