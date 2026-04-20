Canarias aprueba el diseño y la estructura para la puesta en marcha de la primera Oficina Fiscal

El Gobierno de Canarias ha aprobado el diseño y la estructura de la Oficina Fiscal de Canarias, conforme a las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en material de eficiencia del servicio público de Justicia, también conocida como ley Bolaños. La orden fue publicada en el Boletín Oficial de Canarias del pasado viernes, 16 de abril.

"Culminamos un proyecto de 2018 que se quedó aparcado en la anterior legislatura y que desarrolla la organización de la Oficina Fiscal para soporte y apoyo de la actividad del Ministerio Fiscal en Canarias", aseguró la consejera de Presidencia Nieves Lady Barreto, quien recordó que su puesta en marcha fue uno de los acuerdos alcanzados en la comisión mixta entre la Consejería y la Fiscalía celebrada en 2025.

El modelo, impulsado por el viceconsejero de Justicia y Seguridad, Cesáreo Rodríguez, y la Fiscal Superior de Canarias, María Farnés, recibió el apoyo favorable de la Comisión de Participación y Asesoramiento de Justicia el 6 de marzo de 2026.

Será dirigida por la fiscal superior

La Oficina Fiscal en Canarias, bajo la dirección del Fiscal Superior, se organiza en una Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de Canarias que, además, comprenderá su Sección Territorial; Fiscalías provinciales de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife, con secciones territoriales y sus secciones especializadas; y la Fiscalía de área de Lanzarote-Puerto del Rosario.

La estructura de las oficinas fiscales se organiza en torno a un modelo flexible, de acuerdo con el cual, y dependiendo de su tamaño y características, y podrán existir las siguientes áreas funcionales: el área de apoyo a la jefatura; el área de apoyo procesal y a la Investigación y el área de soporte general.

El modelo recibió el apoyo favorable de la Comisión de Participación y Asesoramiento de Justicia

Sobre el funcionamiento, la orden de la consejera señala que la dirección de la Oficina Fiscal le corresponde a la persona titular de la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de Canarias, a las personas titulares de las fiscalías provinciales y de las Fiscalías de Área. El personal de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia de la Oficina Fiscal dependerá funcionalmente de dichas Jefaturas y orgánicamente de la Dirección General competente en materia de medios personales al servicio de la Administración de Justicia.

La Oficina Fiscal podrá contar con puestos de libre designación; puestos singularizados y puestos genéricos. Entre los singularizados está el de coordinador de la Oficina, que se encargará de manera específica de las funciones de planificación, organización, gestión, centralización de las solicitudes de medios y control de las tareas y del personal de la Oficina, supervisando el cumplimiento de las directrices y criterios establecidos. Entre los genéricos, gestor y tramitador procesal-administrativo de la Fiscalía y auxilio judicial.

Se recoge también una Unidad de Apoyo al Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de Canarias es la unidad que le asiste en labores de representación y relaciones institucionales con los poderes públicos, así como de comunicación y atención al ciudadano, realización de informes, estadística, gestión de personal, medios materiales, información y documentación.