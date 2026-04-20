La ciencia canaria 'rasca' cuatro millones del Estado para modernizar sus laboratorios

La ciencia canaria ha rascado 3,9 millones de euros del Estado para la compra de nuevo equipamiento científico valorado en 4,7 millones de euros. Un total de cinco instituciones en las que se desarrolla I+D en el Archipiélago se beneficiarán de esta ayuda estatal que tiene como objetivo de disponer de los "mejores equipos para hacer ciencia de excelencia", tal y como ha trasladado la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. Las entidades beneficiarias tendrán que cofinanciar el montante restante para la adquisición de estos equipos.

En total, el Estado ha regado por toda España un total de 103,8 millones de euros en 268 ayudas a través de la Convocatoria 2025 para la adquisición de equipamiento científico-técnico de la Agencia Estatal de Investigación. Su propuesta de resolución provisional, muestra que es Andalucía la que más financiación ha recibido (37,5 millones de euros), seguida de Cataluña (15,9 millones de euros), Comunitat Valenciana (11,3 millones de euros) y Madrid (8,5 millones de euros). La financiación está cofinanciada con fondos FEDER que, en el caso de Canarias, supondrá la totalidad de la ayuda recibida.

En Canarias han sido cinco los centros que han logrado beneficiarse de estas ayudas, incluidas las dos universidades, el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) y el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA), centro asociado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Esta convocatoria se enmarca en el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027 y tiene como objetivo impulsar el desarrollo, mantenimiento y mejora de infraestructuras científicas y tecnológicas. En este contexto, las ayudas están destinadas a dotar a los servicios comunes de investigación de equipamiento de última generación, favoreciendo una gestión más especializada y eficiente.

La ULL, la más beneficiada

Por entidades, la Universidad de La Laguna (ULL) es el centro de investigación que más proyectos y financiación ha logrado en esta convocatoria, con un total de 1,3 millones de euros financiables y cuatro propuestas de compra de infraestructura científica. La ULPGC, por su parte, ha logrado un montante total que asciende a un millón de euros con tres proyectos. Por su parte, el IPNA ha conseguido 776.000 euros, el ITER 621.000 euros y el el IAC 470.800 euros.

Para Antonio Aparicio, vicerrector de Investigación y Transferencia de la ULL la dotación de infraestructuras científico-técnicas de alto coste constituye un "elemento estratégico" para el desarrollo de una investigación avanzada, al permitir la incorporación de equipamiento especializado, la mejora de capacidades analíticas y experimentales y el acceso a tecnologías que resultan críticas para la competitividad de los grupos de investigación. La mayor parte de los proyectos están relacionados con el Servicio General de Apoyo a la Investigación (Segai), que avanza que pondrá a disposición de la comunidad científica todo este equipamiento a partir del año 2027.

Uno de los servicios que ampliará su equipamiento gracias a esta financiación es el Laboratorio de Seguridad Biológica Nivel 2+, recientemente incorporado a esta infraestructura de apoyo científico y autorizado como Unidad Sanitaria Tipo C3/U76 por el Servicio Canario de Salud. La resolución favorable de esta convocatoria permitirá la adquisición de un analizador celular de flujo con tecnología de imagen espectral, un equipo de última generación y carácter singular en el mercado, que se integrará en el catálogo de servicios del Segai. "Esta tecnología permitirá obtener datos más fiables y de mayor calidad", explic el director del Segai, José Luis Rodríguez Marrero, que valora el resultado de la convocatoria como un "éxito notable" para la universidad.

También ha recibido esta ayuda el Laboratorio de Caracterización de Partículas y Microsuperficies integrado en el Segai, que podrá incorporar equipamiento de última generación para el análisis de concentración de micro y nanopartículas, distribución de tamaños, potencial zeta y propiedades reológicas. Canarias obtendrá, de esta manera, prestaciones inéditas de las que se podrá beneficiar un amplio espectro de sectores: desde el sector industrial hasta el farmacéutico. No en vano, esta tecnología permite analizar materiales de construcción, suelos, ingeniería de materiales e, incluso, productos alimentarios.

Más análisis de ADN en menos tiempo

Por último, el Servicio de Genómica podrá adquirir un nuevo equipamiento para automatizar procedimientos, lo que permitirá estudiar un mayor número de muestras de una sola vez. El equipamiento permite reforzar funciones esenciales del servicio, como la purificación de ADN, la realización de PCR, o la secuenciación Sanger y genotipado. Este avance técnico permitirá a los investigadores abordar proyectos de mayor envergadura de los que la limitada infraestructura permitía hasta el momento.

La cuarta infraestructura de la ULL que ha obtenido financiación en esta convocatoria es el Instituto Universitario de Neurociencia (IUNE). La financiación permitirá la adquisición de equipamiento destinado a la puesta en marcha de un laboratorio de neuroimagen avanzada en cognición social. Este equipo contribuirá a reforzar las capacidades del instituto, que ahora podrán realizar registros cerebrales de manera simultánea en cuatro personas. Esto abre la puerta al estudio de fenómenos como la sincronización cerebral entre individuos durante la comunicación, la empatía o la cooperación. Además, permitirá analizar de forma conjunta variables como la dirección de la mirada, los movimientos de la cabeza o la proximidad física. La recogida sincronizada de todos estos datos facilitará una comprensión más completa de los procesos de interacción y coordinación entre interlocutores.