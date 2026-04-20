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Ecca.edu y el Gobierno de Canarias se alían para ofrecer refuerzo educativo a estudiantes de ESO y FP

La iniciativa se basa en ofrecer clases de refuerzo en las asignaturas de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas a alumnado de los centros educativos públicos de Canarias de 3º y 4º de ESO y FP

Imagen de adolescentes entrando al instituto.

Imagen de adolescentes entrando al instituto. / José Carlos Guerra

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

La asociación ecca.edu y la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias impulsan un nuevo proyecto educativo que busca combatir el abandono escolar temprano en el Archipiélago.

La iniciativa se basa en ofrecer clases de refuerzo en las asignaturas de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas a alumnado de los centros educativos públicos de Canarias de 3º y 4º de ESO y Formación Profesional Básica, una herramienta estratégica para apoyar al estudiantado a superar el curso escolar.

El servicio, de carácter gratuito, ofrece acompañamiento de un equipo docente especializado que impartirá las clases con una metodología flexible que se imparte en sesiones presenciales u online en directo en los centros seleccionados para ello en cada isla, adaptándose al ritmo de aprendizaje de cada estudiante.

Inscripción y plazas

El sistema integra el uso de tecnología educativa y píldoras formativas digitales, reforzado siempre por una tutoría personalizada que garantiza que cada persona reciba la atención necesaria para mejorar su rendimiento académico.

La actividad comenzará el 4 de mayo y estará operativa hasta el 31 de diciembre, con excepción del periodo vacacional de julio y agosto.

Noticias relacionadas y más

Las plazas para este programa gratuito son limitadas y ya se pueden reservar de manera automática en el siguiente enlace: https://ecca.edu.es/institucion/proyectos-educativos/clases-de-refuerzo-de-lengua-y-matematicas/. El objetivo es, através de un acompañamiento docente especializado y una metodología flexible, proporcionar las herramientas clave para superar el curso.

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