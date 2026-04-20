Philip Morris destaca el papel de Canarias como polo industrial y generador de empleo

Philip Morris ha reivindicado el peso estratégico de Canarias dentro de su actividad industrial y logística en España, al presentar el informe "Impacto socioeconómico de Philip Morris en España: empleo, oportunidades y progreso" en el que subraya su contribución económica y laboral en el archipiélago durante el periodo 2019-2023.

Según los datos expuestos por la compañía, en esos cinco años incrementó su plantilla local en un 35%, hasta superar los 120 empleados de alta cualificación, y generó 218,5 millones de euros en impuestos especiales en las islas.

La empresa sostiene que Canarias se ha consolidado como un enclave clave en su estrategia industrial, con especial peso en la producción y exportación de productos del tabaco. De hecho, recuerda que este sector tiene un papel histórico en la economía del archipiélago y que las empresas radicadas en las islas generan el 63% del valor añadido total de la industria tabaquera en España, además de representar el 12,3% del valor añadido bruto industrial de la comunidad autónoma.

El informe señala también que en 2023 las exportaciones de productos del tabaco desde Canarias alcanzaron los 96 millones de euros, lo que situó a este sector como el principal producto de exportación del archipiélago, por delante incluso del plátano canario.

Dentro de esa apuesta, Philip Morris destaca una inversión de 15 millones de euros para trasladar parte de su producción a Canarias en colaboración con fabricantes locales. Desde las islas, la compañía abastece actualmente a 12 países de la Unión Europea, reforzando así su papel como centro productivo y logístico internacional.

La empresa subraya además que Canarias se ha convertido en el primer mercado internacional de Philip Morris en operar con una flota de vehículos 100% eléctricos, una medida que enmarca dentro de su estrategia de innovación y sostenibilidad.

La presentación del informe incluyó también una mesa redonda sobre el futuro del sector en España, con la participación de representantes empresariales e industriales. Durante ese encuentro, la CEO de Dos Santos, Dácil Barreto, defendió la importancia de contar con “un marco regulatorio equilibrado y previsible, como ocurre en Canarias”, al entender que favorece la inversión, la creación de empleo y la vocación exportadora.

En la misma línea, la directora general de Logista Iberia, Pilar Colás, apostó por una regulación que permita ordenar la transformación del sector y garantice tanto el control fiscal como la distribución a través de canales autorizados. Por su parte, el director general de Cetarsa, Ricardo Miranda, consideró que la futura revisión de la directiva europea del tabaco puede abrir oportunidades para los nuevos productos y para la sostenibilidad de toda la cadena de valor.

El director general de Philip Morris España, Daniel Cuevas, aseguró que la compañía avanza hacia “un futuro libre del humo del cigarrillo” y sostuvo que un marco regulatorio diferenciado y basado en la evidencia podría acelerar esa transformación y atraer más inversión al país.

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A escala nacional, el informe atribuye a la actividad de la compañía en 2023 un impacto económico superior a los 3.300 millones de euros, equivalente al 0,23% del PIB español.