Ana Mirabal, la estilista canaria elegida entre 23.000 aspirantes para viajar al desfile internacional de Tezenis

La estilista y asesora de imagen canaria Ana Mirabal ha sido la persona seleccionada por InfoJobs para acudir como invitada VIP al desfile internacional de Tezenis en Verona (Italia), una experiencia enmarcada dentro de los llamados Cool Jobs, ofertas singulares impulsadas por la plataforma junto a empresas colaboradoras. La vacante, lanzada junto a Oniverse, incluía 1.000 euros netos por un día de trabajo, viaje de ida y vuelta desde cualquier punto de España, alojamiento y acceso exclusivo al evento.

En el caso de Mirabal, la noticia tiene además un valor simbólico: la profesional canaria logró abrirse paso en un proceso que, según cuenta, se fue disparando en cuestión de días. “Yo decido apuntarme a la oferta de trabajo porque me parece una experiencia increíble y maravillosa y una oportunidad prácticamente única”, relata. Cuando envió su solicitud, asegura que había unas 3.000 personas inscritas. Poco después, en la primera llamada telefónica, le comunicaron que la cifra había subido hasta 20.000. Finalmente, cuando llegó la resolución, ya eran más de 23.000 candidatos compitiendo por una sola plaza.

De una candidatura cuidada al detalle a la final entre tres aspirantes

La historia de Ana Mirabal no empieza con una simple inscripción. La canaria decidió tomarse la candidatura como si se tratara de un proceso laboral al uso, pero con un plus creativo. Enviò su currículum, redactó una carta de motivación y, además, grabó un vídeo en TikTok explicando por qué debía ser ella la elegida para vivir la experiencia.

Ese impulso extra acabó marcando la diferencia. Tras una primera criba, InfoJobs se puso en contacto con ella para una entrevista telefónica en la que le preguntaron por su carrera profesional, por lo que el puesto podía aportarle y por su visión de la marca. “Me preguntan por mi trayectoria, por qué creo que este trabajo me puede aportar a mí como profesional y cuál es mi opinión sobre la empresa”, resume.

La llamada ya le dejó claro que estaba dentro del grupo de perfiles destacados, aunque en aquel momento ella veía la posibilidad remota. “Yo me quedo flipando”, reconoce, al comprobar que el volumen de aspirantes no dejaba de crecer. De hecho, admite que prefirió contarlo a muy poca gente por prudencia. Sabía que había avanzado, pero no quería hacerse ilusiones antes de tiempo.

Una entrevista final con Tezenis y Oniverse

El siguiente paso fue todavía más exigente. Le comunicaron que estaba entre los tres finalistas y que tendría que enfrentarse a una videollamada con responsables de recursos humanos de Tezenis y de Oniverse, el grupo italiano al que pertenece la firma. La oferta oficial ya avanzaba que la persona elegida viajaría a Verona durante tres días, con dos noches de alojamiento, un tour guiado por la ciudad y visita a las oficinas centrales de la compañía, además de asistir al desfile rodeada de creadores e influencers.

Mirabal explica que en esa entrevista le preguntaron por el origen de su pasión por la moda, por su evolución desde consumidora hasta profesional del sector y por su faceta como estilista y creadora de contenido. Pero hubo un momento concreto que terminó inclinando la balanza y que hoy recuerda casi como una declaración de principios.

“Yo en el concepto de la suerte como tal no creo”, les dijo. Y desarrolló una idea que, según cuenta, captó la atención del jurado: “Para mí la suerte es cuando la oportunidad y la preparación confluyen en un mismo momento”.

Aquella reflexión fue, en realidad, el preludio de la sorpresa final.

“Haz tu maleta, te vas a Verona”

Ana pensaba que, tras su entrevista, todavía faltaban por pasar los otros dos finalistas. Sin embargo, la videollamada escondía el desenlace. Una de las responsables de recursos humanos retomó la frase que ella misma había pronunciado minutos antes y le devolvió su propia teoría convertida en veredicto.

“La oportunidad está, porque entre 20.000 personas tú estás aquí. La preparación claramente está, porque te dedicas profesionalmente a esto. Y el plan de acción es que hagas tu maleta, que te vas la semana que viene a Verona”, le dijeron.

La reacción fue inmediata. “Yo no me lo creía”, recuerda. De hecho, insiste en que tardó varios segundos en asumir que no era una fase más del proceso, sino la confirmación definitiva de que había ganado.

La oferta de InfoJobs buscaba precisamente a una persona con pasión por la moda, personalidad y autenticidad para representar esa experiencia exclusiva en Italia. La campaña destacaba además que los aspirantes podían presentarse desde cualquier lugar de España, aunque la vacante figurara en Madrid.

En el caso de Mirabal, el premio va más allá del viaje o de la remuneración. Supone un espaldarazo a su trayectoria en un sector en el que mezcla asesoría de imagen, estilismo y creación de contenido. Técnicamente, como ella misma explica, no tendrá una tarea específica más allá de acudir y disfrutar de la experiencia. Pero nadie duda de que hará algo más: contarlo.

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“Soy amante de las redes sociales y grabaré absolutamente todo”, adelanta. Y ahí, precisamente, está otra de las claves de su historia: convertir una oportunidad laboral insólita en una plataforma para seguir construyendo marca personal desde Canarias y con acento propio.