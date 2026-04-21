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Todo lo que se sabe de ‘El Baifo’, el nuevo disco de Quevedo tras su show en Las Canteras

Drones, pistas, colaboraciones y una fecha confirmada: el artista lanza su álbum esta semana

Quevedo avanza su nuevo álbum, 'El Baifo'

Quevedo avanza su nuevo álbum, 'El Baifo'

@quevedo.pd

Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

La cuenta atrás ha terminado. Lo que comenzó como un mensaje críptico se ha convertido en un fenómeno global porque Quevedo lanzará su nuevo disco, 'El Baifo', a lo largo de esta semana tras un espectacular evento en la playa de Las Canteras que confirmó todas las sospechas.

El artista grancanario convirtió el cielo de la capital en el escenario de su anuncio. Un espectáculo de drones iluminó la bahía dibujando palabras y símbolos cargados de significado: un baifo, el Roque Nublo, el Bentayga, el Teide, una pintadera y las ya famosas “ocho estrellas”.

Mensaje clave: “nuevo álbum” y “esta semana”

Cuando parecía que el espectáculo había llegado a su fin, llegó el giro final. El cielo se apagó, pero la música tomó el relevo. Sonó un adelanto inédito del disco: una colaboración con Elvis Crespo que sorprendió a todos los presentes.

El tema, con un tono fresco y veraniego, deja ya algunas pistas de lo que viene en ‘El Baifo’. Frases como “no te voy a engañar”, “a tu vida le falta sabor” o “hace un rato que no me doy un bañito, pero si es contigo me quiero mojar” conectaron de inmediato con el público.

El broche lo puso una referencia directa a Canarias que desató la ovación: “En La Graciosa, la vida es más sabrosa”. Un cierre redondo para una noche que confirmó lo que ya era un secreto a voces: el nuevo disco de Quevedo está a punto de salir.

Las claves de ‘El Baifo’

El nuevo proyecto de Quevedo no ha aparecido de la nada. Durante semanas, el artista ha ido dejando pistas que ahora encajan como piezas de un mismo puzle:

Un lanzamiento global con sello canario

El evento de Las Canteras no solo se vivió en la isla. Fue retransmitido en directo y seguido desde países como México, Argentina, Estados Unidos o Colombia, donde Quevedo acumula millones de seguidores.

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Con 'El Baifo', el artista vuelve a situar a Canarias en el centro del mapa cultural. Ahora ya no hay dudas: el disco está listo. Y tras semanas de misterio, hype y señales, solo queda una pregunta en el aire: ¿cuándo exactamente verá la luz?

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