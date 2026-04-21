Quevedo reivindica su amor por Canarias en El Baifo, un álbum lleno de expresiones canarias: "Parrandas y enrales"

El artista grancanario Pedro Quevedo se ha convertido para los jóvenes en un símbolo de identidad canaria y tradición. Pese a que su música poco tiene que ver con el cancionero popular del Archipiélago, las letras de canciones como 'Ni Borracho', single de su nuevo lanzamiento 'El Baifo', hacen a los oyentes establecer una fuerte conexión con el cantante y con las Islas Canarias.

La constante reivindicación de Quevedo por el amor a su tierra ha estado presente desde el inicio de su carrera internacional en 2022 con el sencillo 'Quédate'.

¿Es "El Baifo" solo para los canarios?

Desde el lanzamiento de 'Ni Borracho' el pasado mes de febrero, las redes sociales se llenaron de multitud de opiniones sobre el single del isleño. La pieza deja entrever que el artista, pese a que ha viajado alrededor del mundo gracias a su música, no cambiaría Canarias por nada. De ahí el estribillo: "Yo ya estuve por todo el mundo y no me mudo ni borracho". El pueblo canario respondió con orgullo a la creación. Esto se reflejó en cientos de videos publicados en plataformas como Tik Tok e Instagram en la que se mostraban paisajes de Canarias con la letra de 'Ni Borracho' de fondo.

Sin embargo, este afán de Quevedo por su tierra genera controversia para el resto de sus fanáticos a nivel nacional e internacional. Los usuarios exponen que el artista solo piensa en las Islas.

El concierto gratuito que ofreció en el Anexo del Estadio Gran Canaria en 2023, el evento sorpresa de la Plaza de Santa Ana de 2024, así como el reciente espectáculo de drones para anunciar su nuevo disco en la playa de Las Canteras, sugiere opiniones referentes a que el cantante no hace este tipo de actos gratuitos en otros lugares, y quienes no viven en la isla no pueden disfrutarlos.

La Academia Canaria de la Lengua y Quevedo: unidos en una canción

'El Baifo' está lleno de referencias a la jerga canaria. El intérprete llena las letras de sus nuevas canciones con expresiones autóctonas que tal vez si no eres canario, cueste entenderlas. Baifo (cría de la cabra), magua (sentimiento de nostalgia) o pibito (chico joven) son algunas de las formas de Quevedo de mostrar y preservar la oralidad de las Islas en su nuevo álbum. Tanto es así que los fans de la península publican videos pidiendo que se les traduzca lo que dice el single de 'Ni borracho', pues tiene un constante uso de expresiones canarias.

No es solo el lenguaje lo que llama la atención de la canción, sino los mensajes ocultos en el videoclip del single. En el video aparecen dos chicos besándose con total naturalidad, y no son dos chicos cualquiera, son un aficionado de la U.D. Las Palmas y otro del C.D. Tenerife, dos rivales históricos en la historia del fútbol canario. Este beso representa la unión de las islas capitalinas, pese al conocido pique insular entre Gran Canaria y Tenerife.

Gofiones y Sabandeños, aquí todos somos costeros

La canción tiene referencias que indican que ninguna isla es mejor que la otra. "Viva la virgen del Pino (Patrona de Gran Canaria) y también la de Candelaria (Patrona de Tenerife)", "Este año voy a los carnavales de Tenerife, a Teror (Pueblo de Gran Canaria), a la Vará del Pescao (Romería marinera del pueblo de Arinaga en Gran Canaria)", mostrando que las festividades más famosas de ambos sitios son igual de buenas.

Quevedo ha demostrado que se puede conquistar el mundo sin renunciar al acento. 'El Baifo' es más que un álbum; es la confirmación de un artista que, pese a su éxito internacional, mantiene las raíces intactas. Al final, no importa de dónde seas: el sentimiento canario ya es un fenómeno global.