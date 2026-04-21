Un burgado representará a La Graciosa en el Parlamento de Canarias

¿Cuántas islas forman Canarias? Según el Estatuto de Autonomía 2018, ocho. ¿Cuántas islas hay en el escudo oficial?: siete. La Graciosa da otro paso para estar presente en la simbología oficial autonómica y ahora la presidenta Ástrid Pérez encargó la pieza que representará a la octava isla en el monumento principal ubicado en el hall de la Cámara regional.

El pasado mes de octubre comenzó a circular un video que con rapidez se hizo viral, impulsado por una iniciativa ciudadana que aglutinaba una aspiración social: los símbolos que ensalzan la identidad del Archipiélago están incompletos gracias a una incongruencia estatutaria que, por un lado, reconoce desde 2018 que Canarias son ocho islas y, por otro, rechaza que una de ellas aparezca en su escudo y su himno oficiales.

Ese vídeo, que apelaba de forma directa a las emociones y el sentimiento de canariedad, mostraba a un joven canario que marcha a estudiar lejos de su hogar familiar. Mientras hace la maleta y recuerda los momentos felices de su vida, su abuela borda algo en un paño que envuelve con cuidado y entrega a su nieto para que lo abra al llegar a su nueva residencia. Cuando éste lo hace, despliega una bandera de Canarias en la que sobre el fondo que representa el océano ya no aparecen siete islas, pues en un rinconcito ‘flota’ "en campo de azur", tejida con cariño, una octava "peña": La Graciosa.

Fotograma del vídeo de la iniciativa que impulsa que La Graciosa esté representada en el Escudo Oficial de Canarias. / E.D. / L.P.

Reforma del Estatuto

El segundo de los postulados de la iniciativa ciudadana que originó ese vídeo se logró en diciembre, cuando el Parlamento avaló -salvo Vox- cambiar la letra del salmo oficial autonómico. El primer punto de la propuesta ciudadana, consistente en la "modificación del artículo 7.2 del Estatuto de Autonomía de Canarias" para que "en el escudo de Canarias figuren ocho islas de plata", incluida La Graciosa, es bastante más complicado, pues no solo hay que decidir si heráldicamente es posible, lograr el cambio en la Cámara regional y, después, que la modificación sea refrendada en las Cortes en un tiempo en el que la crispación entres dos bloques antagónicos crece cada día más y más.

Por ello, la presidenta del Parlamento, Astrid Pérez, decidió que la Cámara debería poner su propia ‘piedra’ en el camino que transita de La Graciosa y encargó al escultor lanzaroteño Paco Curbelo que de forma a la pieza que incorporará a la octava isla al conjunto escultórico que se ubica en el hall del Parlamento y que es obra del ya fallecido artista José Abad.

El escultor Paco Curbelo, en su estudio, trabaja en la pieza que representará a La Graciosa en el Parlamento. / E.D. / L.P.

"Estaremos todas"

"No podíamos permitir que La Graciosa no estuviera en la entrada del Parlamento. Hasta ahora han estado representadas siete islas, pero con esta nueva escultura ya estaremos todas", afirmó Pérez en su visita al estudio de Curbelo.

El escultor, por su parte, desveló que la escultura incorporará el símbolo del burgado como elemento representativo de La Graciosa, integrando así un icono reconocible de la octava isla dentro de una propuesta contemporánea que armonice con el moderno espacio actual de la Cámara regional.

La pieza se integrará en la gran escultura antes de que acabe la presente legislatura en mayo de 2027 y, al menos en la sede de la soberanía popular, Canarias dejará de estar "incompleta", como denunciaron los promotores de la iniciativa.