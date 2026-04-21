Canarias destina un millón de euros para impulsar la implantación en los hoteles de camas elevables y carros motorizados

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, y la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, presentaron este martes una nueva línea de financiación destinada a impulsar la implantación de camas elevables y carros motorizados en los establecimientos turísticos del Archipiélago.

El Ejecutivo autonómico se adelanta con esta medida al calendario fijado en el dictamen aprobado por el Parlamento de Canarias la pasada semana, que modifica la Ley de Ordenación del Turismo e incorpora nuevas obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, facilitando la adaptación progresiva del sector a estas exigencias.

Esta iniciativa, dotada con un millón de euros para el ejercicio 2026 y gestionada por el Instituto Canario de Seguridad Laboral (Icasel), da cumplimiento a los acuerdos de la Cámara regional y anticipa la implantación progresiva de estos equipos prevista hasta 2033.

Adelantarse al calendario

Durante la rueda de prensa, celebrada tras la reunión de la Mesa Técnica de Hostelería del Icasel, el vicepresidente del Gobierno regional, Manuel Domínguez, destacó "que el Gobierno ha decidido adelantarse a ese calendario e incluir en el presupuesto de 2026, una dotación de aproximadamente un millón de euros para comenzar a aplicar las medidas de forma anticipada". Además, señaló que "el objetivo es facilitar la adaptación del sector turístico, especialmente hoteles y establecimientos extrahoteleros, mediante la incorporación de camas elevables y carros motorizados, con el fin de mejorar las condiciones de trabajo de las camareras de piso y avanzar en la prevención de riesgos laborales".

Por su parte, la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, subrayó que esta línea de ayudas "responde a una responsabilidad y obligación moral con el sector turístico y, especialmente, con las camareras de piso", al tiempo que explicó que permitirá adelantar el cumplimiento de la modificación legislativa en materia de prevención de riesgos laborales. De León indicó que el objetivo es poner en marcha este año las primeras bases y convocatorias para la incorporación de camas elevables, carros motorizados y otras medidas preventivas, y avanzar en la mejora de las condiciones laborales de las personas trabajadoras.

La consejera destacó que el diseño de estas ayudas está especialmente orientado a la pequeña y mediana empresa del sector turístico en Canarias para facilitar su adaptación a la nueva normativa.

El texto aprobado fija un calendario progresivo para implantar estos equipos hasta el 31 de diciembre de 2033. Los hoteles de cuatro y cinco estrellas deberán alcanzar el 25% en 2027, el 45% en 2029, el 75% en 2031 y el 100% en 2033. En el resto de alojamientos, se fija un 10% en 2027, un 20% en 2029, un 35% en 2031 y el 100% en 2033.

Impulso a la seguridad y salud laboral

En materia de siniestralidad laboral, la consejera señaló que, con los datos ya consolidados de 2025, los accidentes de trabajo han disminuido en torno a 75 casos respecto a 2024, aunque se han registrado dos accidentes mortales, uno por infarto de miocardio y otro por electrocución. En este sentido, explicó que su Departamento ha anunciado un estudio específico para analizar las patologías relacionadas con los infartos en todos los sectores de actividad, con especial atención al sector hostelero.

También destacó que las causas vinculadas al sobreesfuerzo por trastornos musculoesqueléticos, que inicialmente eran las más frecuentes entre las camareras de piso, han pasado a ocupar la tercera posición, "lo que refleja una mejora derivada de las medidas de prevención de riesgos laborales aplicadas en el sector hotelero y extrahotelero, con una reducción global de la siniestralidad de alrededor del 17% en el último año".