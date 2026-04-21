La Cátedra refuerza su estrategia sobre empleo y migración en Canarias con nuevas líneas de investigación

El Patronato de la Cátedra se reunió el pasado 9 de abril en el Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria para definir las principales líneas de trabajo del próximo trimestre, con especial foco en el empleo, la migración y la realidad social del archipiélago.

Durante el encuentro, se consolidó la colaboración con las Confederaciones de Empresarios de Las Palmas y Tenerife, con el objetivo de identificar las necesidades de personal de las empresas canarias de cara al horizonte 2030. En este sentido, se analizó la falta de perfiles técnicos en sectores clave como el turismo y la construcción, y se acordó lanzar un cuestionario dirigido a más de 20 organizaciones sectoriales.

Además, el Patronato aprobó la puesta en marcha de una encuesta de campo con 1.000 entrevistas, que será gestionada por la consultora La Puerta Azul, para analizar el grado de integración de la población migrante en Canarias. El estudio se realizará en seis idiomas y distinguirá entre tres grandes grupos: población europea, africana y latinoamericana.

En paralelo, la Cátedra avanzará en un estudio sobre el Sahel, con la participación de equipos de investigación de la ULPGC y la ULL, con el objetivo de profundizar en el análisis del fenómeno migratorio y sus implicaciones sociales y económicas para las islas.

Análisis del contexto africano

La jornada contó también con la participación del periodista José Naranjo, referente en la información sobre África y residente en Dakar desde 2011. Durante el coloquio, se abordaron aspectos como el crecimiento demográfico del continente, la falta de oportunidades laborales, la crisis educativa o la inestabilidad en el Sahel, factores que influyen directamente en los movimientos migratorios hacia Europa.

Naranjo puso sobre la mesa el cambio de tendencias migratorias, el peso de las remesas en las economías africanas y el impacto de actores internacionales en la región, aportando una visión de contexto que refuerza las líneas de investigación impulsadas por la Cátedra.

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El encuentro concluyó con un debate abierto entre los miembros del Patronato y el grupo de investigación sobre los retos futuros en materia de migración, empleo y desarrollo social en Canarias.