El consejero de Educación de Canarias pide que les convoquen a las reuniones de coordinación para decidir si suspenden las clases por el viaje del papa: "Tenemos que evaluar cada situación para garantizar la seguridad"

La suspensión de la actividad lectiva durante la visita del papa al Archipiélago continúa siendo una incógnita. El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, afirmó este lunes que la institución que dirige no ha recibido ninguna petición oficial para formar parte de la reunión de coordinación encargada de planificar el protocolo de actuación durante el paso del pontífice. El consejero comunicó que están a la espera de conocer el itinerario de León XIV para poder tomar alguna decisión al respecto: "Tenemos que evaluar cada situación para garantizar la seguridad".

El debate sobre la suspensión de la actividad lectiva se forma tras la reunión de coordinación a raíz del dispositivo de movilidad del 15 de abril, celebrada en la Delegación del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria. A la salida de la misma, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, reveló que se encontraban en vías de comunicación con la Consejería de Educación para que se suspenda la actividad lectiva en Tenerife y Gran Canaria durante el paso de León XIV por cada isla. Sin embargo, fuentes de la Consejería afirmaron a LA PROVINCIA/DLP que no habían recibido ninguna solicitud desde la Delegación del Gobierno y que, al desconocer el itinerario del papa, "no se ha decidido qué hacer".

Situación en suspensión

Este lunes volvió a celebrarse una nueva reunión de coordinación, esta vez en Tenerife, y la posibilidad sobre la suspensión lectiva volvió a ponerse encima de la mesa. La situación sigue en suspensión y Suárez declaró que continúan "a expensas de que los responsables de la visita" se dirijan a ellos para poder analizar, tras conocer los distintos recorridos que se puedan llevar a cabo, las posibilidades existentes y tomar una decisión al respecto.

"Como responsable del área de Educación, espero que en las próximas semanas se nos comunique y se nos convoque a una reunión", contó Suárez. "A partir de ahí, nos pondremos a analizar conjuntamente con la comunidad educativa cuál es la solución que vamos a plantear a los centros durante la visita de su santidad", añadió.

En la Consejería se enteraron del anuncio sobre suspensión de clases o el paso a la modalidad telemática por medios extraoficiales y remarcan que no ha sido la institución la que lo anunció. El consejero entiende que la situación se ha dado "porque todavía se está elaborando el programa de la visita y no lo tienen cerrado", y que serán convocados "cuando ya esté el programa definitivo".

Seguridad de los asistentes

Finalmente, Suárez destacó que lo prioritario en esta cuestión es la seguridad de los asistentes y el bienestar de la comunidad educativa: "Estamos a la espera de poder tomar decisiones de manera conjunta para no ocasionar problemas respectivos a la movilidad, a la seguridad de la visita y, sobre todo, no ocasionar molestias a la comunidad educativa", sentenció. El alumnado canario tendrá que esperar para conocer la resolución definitiva.