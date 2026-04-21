La consulta de ostomías del Doctor Negrín inicia el camino hacia la certificación nacional en humanización

La consulta de ostomías del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín ha sido seleccionada para recibir el patrocinio necesario para optar a la certificación HU-CI AENOR en humanización, un reconocimiento nacional que distingue la calidad asistencial y la atención centrada en la persona.

Este paso sitúa al centro grancanario en el inicio de un proceso exigente que busca mejorar aún más la atención a las personas ostomizadas. En España existen más de 200 consultas de ostomías, pero hasta ahora solo diez han logrado esta certificación, lo que da cuenta del nivel de exigencia del procedimiento y del valor del logro alcanzado por el hospital.

La selección se realizó a través de un proceso nacional en varias fases. En una primera etapa participaron unas 50 consultas, de las que 12 accedieron a una segunda evaluación. Finalmente, tras entrevistas realizadas con la Sociedad Española de Enfermería Experta en Estomaterapia (SEDE), fueron elegidas cinco consultas para recibir el patrocinio e iniciar el camino hacia la certificación.

La obtención de este patrocinio permitirá al hospital implantar un conjunto de buenas prácticas basadas en el Manual de Buenas Prácticas de Humanización en Ostomías, con el objetivo de ofrecer una atención más personalizada, reforzar el acompañamiento en el proceso de adaptación, prevenir complicaciones y fomentar la autonomía de los pacientes en su autocuidado.

El proceso de certificación tendrá una duración estimada de entre seis y doce meses y culminará con una auditoría externa por parte de AENOR. El proyecto cuenta con la colaboración de Hollister, dentro de una iniciativa nacional orientada a extender la humanización en este tipo de consultas.

El Doctor Negrín cuenta desde hace más de 25 años con una consulta específica para pacientes ostomizados, personas que han sido sometidas a una intervención quirúrgica que crea una apertura en la pared abdominal para permitir la salida del contenido intestinal o urinario. Esta situación supone un importante cambio físico, psicológico y social, por lo que la atención de enfermería resulta clave en el acompañamiento y adaptación del paciente.

Durante 2025, el hospital realizó 140 nuevas ostomías (84 colostomías, 39 ileostomías y 17 urostomías9, de las que 50 fueron programadas y el resto urgentes. Además, la consulta registró un total de 2.891 atenciones, entre primeras visitas preoperatorias, seguimiento a pacientes ingresados, consultas sucesivas tras el alta, atención telefónica, técnicas de irrigación y videoconsultas.

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El hospital también continúa desarrollando el proyecto BPSO, orientado a integrar la excelencia en los cuidados de enfermería mediante la implantación de guías de buenas prácticas, entre ellas la de apoyo a personas adultas que esperan o viven con una ostomía. A ello se sumará en mayo la puesta en marcha de la Escuela de Pacientes en Ostomías, una nueva iniciativa centrada en la formación y el acompañamiento