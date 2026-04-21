Crece el malestar entre los especialistas de Atención Primaria en Canarias por imponer traslados

La Plataforma de Afectados por la No Convocatoria del Concurso de Traslados de Médicos de Familia y Pediatras Fijos de Atención Primaria denuncia «irregularidades» en el proceso de estabilización de empleo público en Canarias. Según informa Vanessa Díaz, especialista en Medicina General y Comunitaria y portavoz de la agrupación, las decisiones adoptadas por la Administración están generando desplazamientos injustificados, falta de transparencia y posibles situaciones de discriminación.

Durante más de dos años, el colectivo solicitó la convocatoria de un concurso de traslados previo a la Oferta Pública de Empleo (OPE) de estabilización. ¿El objetivo? Permitir que los efectivos con plaza fija optaran a mejores destinos antes de que estas plazas fueran ofertadas en el proceso. Sin embargo, tal y como asegura, estas peticiones no fueron atendidas por los responsables del Servicio Canario de Salud (SCS). «Intentamos que se reunieran con nosotros y nos ignoraron completamente, entre ellos el exdirector del SCS, Carlos Díaz, que participó en el proceso y ya ha logrado consolidar su plaza. Solo nos atendió la consejera, pero no pudo hacer nada al respecto», señala la misma fuente.

En la actualidad, el proceso de estabilización sigue su curso y ya se han publicado nombramientos definitivos en especialidades como pediatría. Esto ha derivado en una situación controvertida: plazas que llevan ocupadas desde hace años por personal fijo en comisión de servicios están siendo adjudicadas a personal interino que ha estabilizado su puesto en el concurso de méritos.

Conflictos

De este modo, un profesional que lleva más de dos décadas trabajando en un centro de salud y que superó una OPE puede ser cesado de forma repentina. «No se sabe por qué motivo están cesando a fijos en comisión para que interinos ocupen esos puestos», denuncia. El conflicto es aún más grave en Tenerife, pues estos ceses se están comunicando de manera verbal, sin notificación oficial ni información previa, como sí ocurre en Gran Canaria. «Una compañera recibió la noticia de forma verbal y se enteró del día que cesaba cuando llegó a su consulta y había otra persona ocupándola», informa.

Los afectados critican la falta de transparencia en el proceso y cuestionan por qué se han incluido en la estabilización las plazas ocupadas en comisión de servicios. «Nadie nos explica nada, estamos en un limbo», asevera la profesional.

Además, recuerdan que la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, se está utilizando con otros fines. «Se está usando para blindar los mejores puestos a los interinos», subraya la doctora.

Por otro lado, desde esta plataforma, que en la actualidad está compuesta por 99 profesionales, también denuncian irregularidades en el último concurso de traslados. «Este incluye solo 128 plazas y establece como único criterio de baremación el tiempo trabajado, dejando fuera otros méritos como la formación, el expediente académico o los trabajos científicos. Para esta administración no sirven para nada», critica la facultativa.

Los profesionales advierten que este sistema perjudica, sobre todo, a los médicos más jóvenes, ya que quedan en desventaja, lo que podría constituir «una discriminación indirecta por edad». También señalan una posible discriminación por razones de sexo. «El tiempo de formación como médico interno residente –MIR–, que anteriormente sí computaba como mérito, ha sido excluido sin justificación. Esta decisión afecta especialmente a las mujeres que interrumpieron su formación por embarazo y tuvieron que ampliar su tiempo de residencia», comenta Díaz.

El grupo ha presentado reclamaciones ante la Diputada del Común y el Instituto Canario de Igualdad, y ya ha llevado el caso al Tribunal Supremo, que espera que se pronuncie sobre la situación. «Seguimos esperando que el Supremo diga algo, mientras tanto van rodando cabezas», lamenta la portavoz.

A juicio del colectivo, el conflicto pone en evidencia el malestar creciente en el ámbito sanitario canario, donde los profesionales reclaman mayor transparencia, equidad y respeto a los principios de mérito y capacidad en la gestión de los recursos humanos. «Aquellos que no han superado una OPE o no se han presentado están obteniendo mejores puestos de forma definitiva que aquellos que sí la han superado», concluye Vanessa Díaz.

Según aclara la Consejería de Sanidad, el personal fijo que ocupa un puesto en comisión de servicios no tiene una plaza en propiedad. «Al estar el proceso muy avanzado, con muchas categorías ya resueltas, puede suceder que se asignen plazas que estaban ocupadas por comisiones de servicio para los adjudicatarios recién nombrados. Los profesionales fijos tienen su plaza propia y definitiva, la que habían logrado en sus respectivas OPE», detallaron.