La DGT lo hace oficial: los jóvenes canarios pondrán conducir con 17 años si cumplen con estos requisitos

Los jóvenes de 17 años podrán conducir en España en los próximos años gracias a un cambio legislativo impulsado desde la Unión Europea. La medida, recogida en el artículo 17 de la Directiva Europea 2025/2205, permitirá conseguir el permiso de conducción tipo B antes de la mayoría de edad, aunque se deben cumplir una serie de requisitos.

Conducir a los 17 años, pero siempre acompañado

La nueva normativa establece que los jóvenes podrán sacarse el carné a los 17 años, pero deberá ir siempre acompañados por un conductor con experiencia hasta cumplir la mayoría de edad. Este modelo, conocido como "modelo alemán", ya funciona en otros países europeos y tiene como objetivo mejorar la seguridad al durante los primeros meses al volante

“La conducción acompañada que recoge esta Directiva se establece bajo el conocido como ‘modelo alemán’, que consiste en adelantar la edad de obtención del permiso de conducción a los 17 años. En este permiso aparecerá un código en la parte trasera, el (98.02), y tiene otra particularidad: que desde que se expide hasta que el titular cumple los 18 el conductor estará obligado a conducir acompañado”, explica Montserrat Pérez, subdirectora general de Formación y Educación Vial de DGT.

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Requisitos para el acompañante

No cualquier persona podrá ejercer de acompañante. La propia norma europea especifica los criterios que deben cumplir los acompañantes:

Cumplir estrictamente las normas , especialmente en cuanto a alcohol y drogas se refiere.

estrictamente , especialmente en cuanto a se refiere. Tener al menos 24 años.

Contar con el permiso de conducir desde hace más de 5 años.

No haber perdido el derecho a conducir en los últimos cinco años.

Además, los países pueden limitar el número de acompañantes e "imponer en su territorio condiciones adicionales a las que la Directiva describe y que deba cumplir la persona que acompañe al titular de un permiso de conducción expedido por ellos".

El objetivo de esta medida es "reforzar la seguridad" y que al estar supervisado adquieran una experiencia real en carreteras antes de conducir en solitario.

“Se pretende facilitar el acceso de los jóvenes al permiso, lo cual puede ser interesante para los que viven en zonas despobladas o resultar útil para aquellos que quieran entrar en la universidad sabiendo conducir su propio coche. Es una opción que hasta ahora no tenían. Además, nos asegura que hasta que cumplan los 18 se va a ‘supervisar’ su conducción, lo cual también puede resultar positivo”, resume la subdirectora general de Formación y Educación Vial.

El proceso para sacarse el carnet no cambia

A pesar de este cambio, el proceso para obtener el permiso de circulación seguirá siendo el mismo. Los aspirantes al permiso B deberán superar el examen teórico y práctico como hasta ahora.

“Con la nueva Directiva el modelo formativo no se modifica. Este texto no regula cómo formar a tus conductores; explica los contenidos sobre los que debemos examinar para cada tipo de permiso, regula los tiempos de examen, los requisitos que deben cumplir los examinadores... pero no especifica un modelo formativo concreto y nosotros ya tenemos el nuestro”, explican.

Aunque la normativa ya está aprobada a nivel europeo, España todavía debe adaptarla a su legislación. El plazo máximo para hacerlo es el 26 de noviembre de 2028.