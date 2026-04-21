Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevo álbum QuevedoHuelga de médicos en CanariasCondenado a 485 años de cárcelRally Islas Canarias 202630 dúplex Avenida de Los ArtesanosCalor y calima en CanariasRegularización de migrantes
instagramlinkedin

La DGT lo hace oficial: los jóvenes canarios pondrán conducir con 17 años si cumplen con estos requisitos

La nueva normativa europea permitirá a los jóvenes de 17 años conducir en España, pero siempre acompañados por un conductor con experiencia

La DGT lo confirma: los conductores podrás

La DGT lo confirma: los conductores podrás

Helena Ros

Helena Ros

Los jóvenes de 17 años podrán conducir en España en los próximos años gracias a un cambio legislativo impulsado desde la Unión Europea. La medida, recogida en el artículo 17 de la Directiva Europea 2025/2205, permitirá conseguir el permiso de conducción tipo B antes de la mayoría de edad, aunque se deben cumplir una serie de requisitos.

Conducir a los 17 años, pero siempre acompañado

La nueva normativa establece que los jóvenes podrán sacarse el carné a los 17 años, pero deberá ir siempre acompañados por un conductor con experiencia hasta cumplir la mayoría de edad. Este modelo, conocido como "modelo alemán", ya funciona en otros países europeos y tiene como objetivo mejorar la seguridad al durante los primeros meses al volante

“La conducción acompañada que recoge esta Directiva se establece bajo el conocido como ‘modelo alemán’, que consiste en adelantar la edad de obtención del permiso de conducción a los 17 años. En este permiso aparecerá un código en la parte trasera, el (98.02), y tiene otra particularidad: que desde que se expide hasta que el titular cumple los 18 el conductor estará obligado a conducir acompañado”, explica Montserrat Pérez, subdirectora general de Formación y Educación Vial de DGT.

Los 10 errores más comunes de los conductores novel

Los 10 errores más comunes de los conductores novel / Neomotor

Requisitos para el acompañante

No cualquier persona podrá ejercer de acompañante. La propia norma europea especifica los criterios que deben cumplir los acompañantes:

  • Cumplir estrictamente las normas, especialmente en cuanto a alcohol y drogas se refiere.
  • Tener al menos 24 años.
  • Contar con el permiso de conducir desde hace más de 5 años.
  • No haber perdido el derecho a conducir en los últimos cinco años.

Además, los países pueden limitar el número de acompañantes e "imponer en su territorio condiciones adicionales a las que la Directiva describe y que deba cumplir la persona que acompañe al titular de un permiso de conducción expedido por ellos".

El objetivo de esta medida es "reforzar la seguridad" y que al estar supervisado adquieran una experiencia real en carreteras antes de conducir en solitario.

“Se pretende facilitar el acceso de los jóvenes al permiso, lo cual puede ser interesante para los que viven en zonas despobladas o resultar útil para aquellos que quieran entrar en la universidad sabiendo conducir su propio coche. Es una opción que hasta ahora no tenían. Además, nos asegura que hasta que cumplan los 18 se va a ‘supervisar’ su conducción, lo cual también puede resultar positivo”, resume la subdirectora general de Formación y Educación Vial.

El proceso para sacarse el carnet no cambia

A pesar de este cambio, el proceso para obtener el permiso de circulación seguirá siendo el mismo. Los aspirantes al permiso B deberán superar el examen teórico y práctico como hasta ahora.

“Con la nueva Directiva el modelo formativo no se modifica. Este texto no regula cómo formar a tus conductores; explica los contenidos sobre los que debemos examinar para cada tipo de permiso, regula los tiempos de examen, los requisitos que deben cumplir los examinadores... pero no especifica un modelo formativo concreto y nosotros ya tenemos el nuestro”, explican.

Noticias relacionadas y más

Aunque la normativa ya está aprobada a nivel europeo, España todavía debe adaptarla a su legislación. El plazo máximo para hacerlo es el 26 de noviembre de 2028.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La lucha de Ángel Sánchez por la vida: el exjugador de la UD Las Palmas y 'Uni', en estado crítico
  2. Cita a ciegas con Quevedo en Las Canteras: ¿qué significan las ocho estrellas que 'brillarán' en el cielo?
  3. Ni Barcelona, ni Madrid: la ciudad menos saludable de España está en Canarias
  4. Las Palmas huele a Japón este mayo
  5. ¿Hasta cuándo durará este calor y calima en Canarias?
  6. Quevedo anuncia el lanzamiento de su nuevo disco 'El Baifo' en la playa de Las Canteras de Las Palmas de Gran Canaria
  7. ¿Qué va a pasar en Las Canteras? Quevedo cita a la isla tras el revuelo de Madrid y la filtración de Évole
  8. Valsequillo reúne 7.000 kilos de papas y 400 bandejas de piñas de millo en su feria agrícola: «Estos productos no tienen nada que ver con los del supermercado»

Casi 19 millones para convertir al GTC en un cazador de asteroides peligrosos

Casi 19 millones para convertir al GTC en un cazador de asteroides peligrosos

Amnistía Internacional denuncia que España no protegió a los menores migrantes de Canarias

Amnistía Internacional denuncia que España no protegió a los menores migrantes de Canarias

La DGT lo hace oficial: los jóvenes canarios pondrán conducir con 17 años si cumplen con estos requisitos

La DGT lo hace oficial: los jóvenes canarios pondrán conducir con 17 años si cumplen con estos requisitos

La consulta de ostomías del Doctor Negrín inicia el camino hacia la certificación nacional en humanización

La consulta de ostomías del Doctor Negrín inicia el camino hacia la certificación nacional en humanización

Todo lo que se sabe de ‘El Baifo’, el nuevo disco de Quevedo tras su show en Las Canteras

Todo lo que se sabe de ‘El Baifo’, el nuevo disco de Quevedo tras su show en Las Canteras

Los médicos tensan el pulso: dos días de huelga y amenaza de más paros en Canarias

Los médicos tensan el pulso: dos días de huelga y amenaza de más paros en Canarias

Confirmado por el Gobierno de Canarias: la deducción de 120 euros en la Declaración de la Renta para los desempleados del archipiélago

Confirmado por el Gobierno de Canarias: la deducción de 120 euros en la Declaración de la Renta para los desempleados del archipiélago

Las ayudas a Canarias por la borrasca Therese: 186,8 millones de euros a adjudicar, como tarde, en diciembre

Las ayudas a Canarias por la borrasca Therese: 186,8 millones de euros a adjudicar, como tarde, en diciembre
Tracking Pixel Contents