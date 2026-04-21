El escultor Paco Curbelo prepara la escultura de La Graciosa en el Parlamento

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, ha visitado el taller del escultor Paco Curbelo en San Bartolomé (Lanzarote), donde el artista ya ha comenzado a trabajar en la escultura que representará a La Graciosa en la entrada principal de la Cámara autonómica.

Durante la visita, Astrid Pérez ha subrayado la importancia de completar la representación del Archipiélago en este espacio institucional, indica un comunicado de la Cámara.

"No podíamos permitir que La Graciosa no estuviera en la entrada del Parlamento. Hasta ahora han estado representadas siete islas, pero con esta nueva escultura ya estaremos todas", ha afirmado la presidenta, quien ha insistido en el valor simbólico y territorial de esta iniciativa.

Vínculo de Paco Curbelo con La Graciosa

Asimismo, la presidenta ha valorado la elección de Paco Curbelo como autor de la obra y ha destacado que se trata de uno de los escultores más representativos de Lanzarote y de Canarias en la actualidad.

Pérez ha señalado que su elección responde no solo a su trayectoria profesional, sino también al vínculo personal del artista con La Graciosa y a la implicación emocional con la que está abordando el proyecto.

Un reto artístico

Por su parte, Paco Curbelo se ha mostrado orgulloso de asumir este encargo, que calificó como un reto artístico de gran responsabilidad.

En la nota, el escultor explicó que la nueva pieza debía mantener una coherencia estética con la obra existente del artista ya fallecido José Abad, con el respeto a su legado y acorde con el conjunto escultórico actual.

El símbolo del burgado

Ha avanzado que la escultura incorporará el símbolo del burgado como elemento representativo de La Graciosa e integrará así un icono reconocible de la isla dentro de una propuesta contemporánea que armonice con el espacio del Parlamento.

La nueva obra se ubicará en la entrada de la Cámara, junto a la creación original de José Abad, completando así la representación de las ocho islas del Archipiélago canario en la sede de la soberanía popular.