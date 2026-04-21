EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

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El Gobierno lamenta que María Corina Machado haya venido como "líder ideológica" después de que España le ofreció refugio

María Corina Machado, la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, durante un encuentro con la comunidad de su país en Madrid.

María Corina Machado, la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, durante un encuentro con la comunidad de su país en Madrid. / MIGUEL GUTIÉRREZ / EFE

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela y cómo lo está viviendo la comunidad venezolana residente en Canarias.

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