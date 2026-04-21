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Finaliza el aviso por calima y la Aemet pronostica más lluvias este miércoles en Canarias

Las precipitaciones caerán, sobre todo, en zonas de interior, mientras que las temperaturas continuarán descendiendo de forma ligera

Predicción del tiempo en Canarias (del 20 al 26 de abril)

Predicción del tiempo en Canarias (del 20 al 26 de abril)

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para este miércoles probables lluvias débiles o localmente moderadas en Canarias, especialmente en zonas de interior durante las horas centrales, en una jornada en la que las temperaturas continuarán descendiendo ligeramente.

En cuanto al viento, la Aemet espera que sople flojo del norte, girando a suroeste en medianías y zonas altas del archipiélago.

Por su parte, en la mar predominarán los vientos del norte o noroeste con fuerza 4 o 5, rolando a nordeste conforme avance la jornada. Habrá marejada, disminuyendo a marejadilla en la provincia occidental, y marejadilla en la oriental, con mar de fondo del noroeste de uno a dos metros de altura que irá en aumento hasta alcanzar tres metros desde la madrugada, informa Efe.

Fin de la prealerta por calima en Canarias

La Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias ha decretado el fin, a las 13.00 horas del martes 21 de abril, de la situación de prealerta por calima en Canarias, que estaba en vigor desde el jueves 16 de abril.

La decisión se debe a la finalización de las condiciones meteorológicas, polvo en suspensión, que justificaron la citada declaración.

Esta es la previsión por islas para este miércoles:

LANZAROTE

Intervalos nubosos con baja probabilidad de alguna precipitación débil y aislada durante la madrugada, abriendo amplios claros durante la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento flojo de componente norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 16 23

Calima en Lanzarote

Calima en Lanzarote

Ver galería

Calima en Lanzarote / Adriel Perdomo/Efe

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos con baja probabilidad de alguna precipitación débil y aislada durante la madrugada, abriendo amplios claros durante la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento flojo de componente norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 16 21

GRAN CANARIA

Nuboso en general, salvo en el oeste donde habrá intervalos nubosos con claros durante las horas centrales. En el este, son probables las lluvias débiles y ocasionales durante la segunda mitad del día. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento flojo del noreste, predominando el régimen de brisas durante las horas centrales.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 18 21

Calima en Gran Canaria (31/03/2026)

Calima en Gran Canaria (31/03/2026)

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Calima en Gran Canaria (31/03/2026) / José Carlos Guerra

TENERIFE

Cumbres centrales despejadas, salvo algunos intervalos de nubes altas. En el resto, cielos predominantemente nubosos con probables lluvias débiles o localmente moderadas, especialmente en zonas de interior durante las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero a moderado descenso de las máximas en el norte y noreste de la isla. Viento flojo del noreste, predominando el régimen de brisas durante las horas centrales. En cumbres centrales, suroeste moderado.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 18 21

LA GOMERA

Predominio de los cielos nubosos con probables lluvias débiles o localmente moderadas, especialmente en zonas de interior durante las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento flojo del noreste, predominando el régimen de brisas durante las horas centrales.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera 17 21

LA PALMA

Predominio de los cielos nubosos con probables lluvias débiles o localmente moderadas, especialmente en zonas de interior durante las horas centrales. Al final del día podrán abrir amplios claros. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento flojo del noreste, con intervalos de norte moderado durante la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 16 20

EL HIERRO

Predominio de los cielos nubosos con probables lluvias débiles o localmente moderadas, especialmente en zonas de interior durante las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento flojo del noreste, con intervalos de norte moderado durante la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

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