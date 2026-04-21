¿Qué es el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan)?

¿Cómo se originó el Fdcan?

El Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) tiene su origen en la devolución del Estado a la Comunidad Autónoma de los 160 millones con que tenía que compensar el Ejecutivo canario al Gobierno central por el extinto Impuesto General del Tráfico de Empresas (IGTE). El acuerdo fue pactado en 2016 entre el Gobierno de Fernando Clavijo (CC) y el de Mariano Rajoy (PP).

¿Cuáles fueron las alternativas?

El Ejecutivo tenía dos opciones: integrar esta partida en el presupuesto autonómico o buscar otras alternativas de inversión pública. Finalmente se diseñó un programa con la participación de los cabildos para planificar en cada isla proyectos a demanda de las corporaciones insulares y de los ayuntamientos, con el fin de impulsar infraestructuras y crear puestos de trabajo.

¿Qué pactaron Gobierno y cabildos?

El acuerdo al que se llegó en 2016 incluía diez años de financiación compartida entre la Comunidad Autónoma y los cabildos, aunque hubo corporaciones que adoptaron otro tipo de plazos. El 60% de los recursos los pone el Ejecutivo, unos 1.600 millones de euros, mientras que el 40% restante son de los cabildos en colaboración con los ayuntamientos de cada isla.

¿Qué proyectos se financian?

En estos diez años han sido múltiples los proyectos que se han financiado por parte del Fdcan, predominando las infraestructuras de transportes, carreteras, viveros de empresas, zonas comerciales, administración electrónica en los ayuntamientos, inserción laboral de colectivos vulnerables o formación de adultos.

¿Qué futuro tiene el programa?

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En mayo comenzarán las reuniones técnicas entre Hacienda y los cabildos para concretar el nuevo programa del Fdcan hasta 2037, con el fin de que en el mes de junio se inicien las negociaciones políticas y antes de finalizar el año contar con los convenios con cada isla para que comience la nueva etapa en 2027.