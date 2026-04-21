Gobierno y cabildos pactan renovar el Fdcan pero congelan su financiación

El Gobierno y los siete cabildos insulares pactan mantener el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) diez años más, entre 2027 y 2037, pero con el mismo presupuesto de la última década desde que se aprobó el programa, en 2016, que ha sumado 2.619 millones de euros de inversión en todo el periodo. El presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, explicó que la financiación se mantendrá con el 60% que ponen las arcas autonómicas y el 40% restante las corporaciones insulares porque es la capacidad que tiene la Comunidad Autónoma por las restricciones de la regla de gasto y la falta de presupuestos del Estado. "Son los recursos a los que nos podemos comprometer", indicó Clavijo, pese a que en estos diez años los precios y costes de las obras se han incrementado. El jefe del Ejecutivo regional reiteró que se negocia con el Gobierno central el contenido del 'decreto Canarias', la flexibilización de las reglas fiscales y la opción de incrementar el endeudamiento para contar con más capacidad de financiación.

Clavijo espera poder reunirse durante el mes de mayo con los recién nombrados vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresas, Carlos Cuerpo, y con el ministro de Hacienda, Arcadi España, para poder abordar la situación de 'decreto Canarias' y del endeudamiento. Recordó que viene defendiendo desde hace tiempo que Canarias ha sido una comunidad "muy seria" en la gestión de sus recursos económicos, lo que la ha llevado a ser la autonomía menos endeudada de España. "Pero la Guerra de Irán y el nuevo marco financiero de la Unión Europea significa una amenaza importante para el mundo en general, pero mucho más para unas islas como nosotros", por eso abogó por poder estar preparados ante lo que pueda venir y tener la suficiente anticipación para contar con los recursos necesarios que amortigüen unas dificultades "que probablemente existan en los próximos años".

El reparto de los 1.600 millones de euros aportados por el Gobierno de Canarias se ha realizado con porcentajes diferentes para cada isla en el Fdcan que concluye y la previsión es que seguirá igual, de tal forma que la Comunidad Autónoma financia el 50% del coste de los proyectos de Gran Canaria y Tenerife; el 80% de los de Lanzarote, La Palma y Fuerteventura; el 90% de los ejecutados en El Hierro y La Gomera y el 100% de las iniciativas ejecutadas por las dos universidades públicas. Los cabildos aportan poco más de 1.000 millones de euros al programa.

Con la misma financiación los cabildos han solicitado al Ejecutivo reorientar los objetivos de los fondos con el fin de contar con partidas para destinarlas a vivienda y plazas sociosanitarias, dos problemas que se han agravado en estos años y que ahora requieren de recursos extra. Estas dos prioridades se añaden a las que se han destinado la financiación desde 2016 y que son infraestructuras demandadas por los ayuntamientos, la creación de empleo y la innovación y el desarrollo.

La presidenta de la Federación Canaria de Islas (Fecai) y del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, indicó que contar con los recursos del Fdcan no supone alterar la planificación que se negocia con el Ejecutivo para el III Plan de Infraestructuras Sociosanitarias y las iniciativas en materia de vivienda que ha puesto en marcha el Gobierno canario desde que se inició la legislatura. "El Fdcan va a permitir a los cabildos contar con inversión directa y necesaria atendiendo a las necesidades reales de cada isla, pero lo que sí hemos dejado claro es que el hecho de que en el Fdcan aparezca un capítulo sobre infraestructuras sociosanitarias no quiere decir que no continuemos con el trabajo del III plan sociosanitario, son dos cosas diferentes, porque el plan se está trabajando con la Consejería de Bienestar Social", añadió García.

Flexibilidad

La presidenta de la Fecai destacó que el Fondo de Desarrollo de Canarias tiene la flexibilidad de adaptarse a la realidad de cada isla, por lo que, además de trabajo del Ejecutivo con los planes y la normativa referida a la vivienda, "los cabildos también podremos hacer inversiones, habrá islas que utilicen los fondos del Fdcan para construir o rehabilitar viviendas y habrá otras que esa inversión la destinará a infraestructuras u otras realidades como incrementar las plazas sociosanitarias, de tal forma que en vez de utilizar partidas propias de los cabildos se podrá contar con el Fdcan", explicó.

Del balance de la primera década del Fdcan, Clavijo subrayó que los 2.616 millones de euros movilizados han generado un impacto económico de 4.504 millones y 47.278 empleos a tiempo completo, 26.314 de ellos directos y el resto indirectos. De ese presupuesto global, 1.830 millones (el 75%) se han invertido en infraestructuras, 376 (un 15%) en medidas que han favorecido la empleabilidad, y 203 (un 10%) en I+D+i. Las islas capitalinas han aportado el 50 % de los fondos, mientras que la cofinanciación ha sido del 80-20 % en La Palma, Lanzarote y Fuerteventura, y del 90-10 % en La Gomera y El Hierro, una distribución que se prevé mantener, así como la fórmula de la transferencia, ya que da mayor flexibilidad a los cabildos a la hora de poder reprogramar actuaciones cuando la ejecución de alguna prevista inicialmente se vea obstaculizada por los motivos que sean.

En el detalle de los datos el presidente del Ejecutivo agregó que se "ha multiplicado el efecto real" de los 160 millones de euros que cedió el Estado del extinto IGTE, apuntando que a cada 1,5 euros aportados por la Comunidad Autónoma, las corporaciones locales han sumado 1 euro destinado a los "cientos de proyectos ejecutados en estos diez años". El balance del fondo analizado en la Conferencia de Presidentes indica que cada euro ejecutado ha tenido un impacto real de 1,72 euros, por lo que expuso que el efecto económico del Fdcan hasta 2024 asciende a 4.138 millones de euros, "cifra que se elevará a 4.504 millones de euros al finalizar este año". Respecto a su impacto en el mercado laboral de las islas, señaló que la inversión materializada desde 2016 hasta 2024 ha facilitado la creación de 44.459 empleos, de los que 26.314 han sido directos y 18.145 indirectos e inducidos. En relación con ello, matizó que si estos resultados se proyectan a los 10 años planificados, los puestos de trabajo creados serán de 47.278, lo que consideró evidencia que el fondo "ha funcionado como motor" del empleo en Canarias.

Lola García destacó que el Fondo de Desarrollo 2016-2026 ha sido una "herramienta fundamental" para el desarrollo y la cohesión territorial del archipiélago en esta década. La representante de los siete cabildos atribuyó este éxito al diseño de un modelo de inversión que ha permitido a cada isla centrar los recursos en sus necesidades principales específicas. "El Fdcan tiene que continuar para seguir manteniendo la capacidad que nos ha dado para abordar proyectos plurianuales que de otra forma, sobre todo las islas con menos capacidad económica, no habríamos podido desarrollar". Asimismo resaltó que el Gobierno de Canarias haya despejado este martes la "preocupación" que existía en las corporaciones insulares sobre la continuidad del Fondo de Desarrollo más allá de 2026, cuando finalizan los convenios de colaboración firmados por cada cabildo con el Ejecutivo.